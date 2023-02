Nella puntata del Festival della canzone italiana dedicata ai duetti e alle cover, i cantanti stanno facendo un gesto nei confronti del presentatore che non è passato inosservato. Una domanda sorge spontanea in questi casi. Perché tutti regalano fiori ad Amadeus nella quarta serata di Sanremo 2023? Sì, lo avrai già capito. C’entra il Fantasanremo, come spesso accade quest’anno quando qualcosa di strano succede sul palco dell’Ariston.

Fonte foto da Twitter

Tutto è iniziato al termine della prima esibizione della serata cover, durante la quale i 28 concorrenti in gara cantano sul palco insieme ad altri interpreti famosi proponendo cover famose e amate da tutti quanti. Ariete insieme a Sangiovanni hanno riproposto “Centro di gravità permanente di Franco Battiato”.

Alla fine della canzone, Amadeus come al solito è salito sul palco, è andato incontro ai cantanti e ha donato loro i fiori di Sanremo. Ariete, però. ha fatto una cosa mai vista prima all’Ariston. Ha tolto un fiore dal suo bouquet e ha deciso così di omaggiare il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana.

Successivamente sul palco sono saliti anche Michele Zarrillo e Will, che hanno invece riproposto la celebre canzone “Cinque giorni”. L’autore del brano al pianoforte, il giovane cantante emozionato che ripresenta un brano d’amore struggente.

Al termine dell’esibizione, stessa scena. Amadeus sale sul palco, raggiunge i cantanti, dà loro i mazzi di fiori preparati per la serata ed ecco che Will prende un fiore dal bouquet e lo porge al presentatore. Anche lui vuole omaggiare Amadeus con un dono. Un caso? La scelta dei cantanti di dare qualcosa al povero Amadeus, a cui nessuno mai pensa con i fiori? No, niente di tutto ciò.

Fonte foto da Twitter

Tutti regalano fiori ad Amadeus per ottenere il bonus giornaliero al FantaSanremo 2023

Ebbene sì, c’entra proprio il “contest” parallelo alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, che tiene banco in Italia tra i telespettatori e anche tra i cantanti, chiamati in prima persona a far vincere punti a chi li ha scelti nelle proprie squadre.

AMADEUS A FINE SERATA QUANDO SCOPRIRÀ CHE TUTTI I FIORI REGALATI VALGONO PUNTI AL FANTASANREMO#Sanremo2023 pic.twitter.com/FmvdcY2wg1 — ѕαяα🌼mf3🌊 (@Arassck) February 10, 2023

Il bonus giornaliero del FantaSanremo è proprio donare qualcosa ad Amadeus. E quale dono migliore se non uno di quei fiori che il conduttore dispesa sera dopo sera a cantanti, compagni di conduzione e ospiti nazionali e internazionali?