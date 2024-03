Perla Vatiero vince il Grande Fratello: la reazione choc di Beatrice Luzzi lascia tutti senza parole

Ieri sera si è finalmente chiuso un cerchio poiché dopo diversi mesi di reality è stata eletta la vincitrice del Grande Fratello. Parliamo della giovanissima napoletana Perla Vatiero, la quale ha inesorabilmente battuto Beatrice Luzzi.

Ecco come ha reagito la seconda classificata alla vittoria della prima.

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Ferma, dal carattere determinato e dalla grande volontà di sbaragliare tutti i concorrenti che avrebbero preso parte a questa avventura insieme a lei.

La donna ha quindi seguito una traiettoria tutta sua, dando vita a diversi scandali ma ottenendo un grande consenso. Beatrice è sempre apparsa molto ferma sulle sue convinzioni ed è proprio per queste ragioni che più volte si è schierata contro il parere di tutti gli altri.

Dopo aver superato con successo decine e decine di nomination, la donna è stata eletta come prima finalista. In molti erano più che convinti della sua vittoria, ma con grande sorpresa di tutti a trionfare è stata Perla. Il motivo della vittoria di questa giovane ragazza è forse legata al fatto che Perla ha stretto un forte legame con concorrenti molto forti.

Quando questi sono stati eliminati quindi, il pubblico casa ha deciso di votare lei sbaragliando anche tutti coloro che hanno sostenuto Beatrice fin dal primo minuto. Come hai reagito Beatrice a seguito del conseguimento della seconda posizione?

Come accade spesso, Beatrice e Perla hanno conosciuto l’esito del televoto recandosi nello studio del Grande Fratello davanti ad Alfonso Signorini. Dopo minuti di interminabile tensione il conduttore ha quindi dato il via al gioco di luci che si è poi concluso con l’immagine gigante della vincitrice.

Dopo la proclamazione del verdetto, molti hanno fatto caso alla reazione della Luzzi. Questa si è girata verso Perla e le ha fatto un grande sorriso, quasi come se volesse esprimere un grande sentimento di gioia a seguito della sua vittoria.

Molto probabilmente la donna è stata contenta per la vittoria di questa giovane ragazza, ma ha avuto anche un’amara sorpresa in quanto si è classificata al secondo posto dopo aver avuto sempre la vittoria in tasca.

Quando ha vinto Perla alcuni ex concorrenti sono andati subito da Beatrice. Lei è stata molto carina, ha fatto le foto con tutti mentre in molti le urlavano che avrebbe dovuto vincere lei. Beatrice ha ringraziato tutti per il supporto e ha detto che andava bene così. Le abbiamo fatto capire che fuori è molto stimata e che la gente l’ha capita.