Peter S. Fisher è morto: il creatore de “La Signora In Giallo” aveva 88 anni

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Peter S. Fisher, il co-creatore dell’iconico show televisivo “La Signora in Giallo”. L’uomo aveva 88 anni. La notizia, annunciata dal nipote Jake McElrath tramite The Hollywood Reporter, ha colto di sorpresa gli appassionati delle avventure investigative di Jessica Fletcher, interpretata da Angela Lansbury, scomparsa nel 2022 dopo una carriera straordinaria.

La vita di Fisher è stata interamente dedicata al genere giallo, come dimostrato dalle 264 puntate de “La Signora in Giallo” L’uomo ha scritto e ideato una delle serie televisive più amate nel mondo del cinema insieme a Richard Levinson e William Link. Dal 1984 al 1996, la serie è entrata nel cuore di intere generazioni.

Fisher è venuto a mancare lo scorso lunedì’. A diffondere l’annuncio della sua morte è stato il nipote Jake McElrath al “The Hollywood ReporterFisher”. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata quando aveva inventato una sceneggiatura del film per suo fratello minore, Geoff, direttore del casting degli Universal StudiosFisher.

Tra le serie scritte da Peter Steven Fisher troviamo “The Eddie Capra Mysteries” e “Blacke’s Magic,” oltre a contribuire a episodi di noti show come “Colombo,” “Baretta,” “Kojak” e “McMillan & Wife.” In ogni modo, ad un certo punto, è giunto il ritiro. L’uomo ha colto l’occasione per dedicarsi alla scrittura di libri tra cui “Me and Murder, She Wrote,” e raccolse 22 romanzi polizieschi nella collezione “Hollywood Murder Mysteries.”

L’intervista di Peter S. Fisher

Nel 2012, Fisher rilasciò un’intervista in merito al suo addio al telefilm. Queste erano state le sue parole: