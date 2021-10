Peter Scolari è morto. L’attore, carissimo amico del collega Tom Hanks, era famoso per aver partecipato a serie tv di successo, oltre che essere un apprezzato attore di teatro. Si è spento a soli 66 anni. Da tempo era malato di cancro e purtroppo la malattia non gli ha dato scampo. Il mondo del cinema è in lutto per la sua prematura scomparsa.

Era diventato famoso in tutto il mondo per la sit-com Bosom Buddies, andata in onda in Italia con il titolo di Henry e Kip, insieme al grande amico Tom Hanks, negli anni Ottanta. Oggi il mondo della tv, quello del teatro e anche quello del cinema piangono per la sua scomparsa.

La sua manager Ellen Lubin Sanitsky ha dato la notizia della morte a New York di Peter Scolari. Aveva solo 66 anni e come ha sottolineato la donna da anni ormai lottava contro un tumore che non gli ha dato purtroppo scampo.

Peter Scolari morto, chi era l’attore amico di Tom Hanks

L’attore aveva partecipato a tante serie tv e spettacoli teatrali. Passava dal piccolo schermo al palco di un teatro a Broadway grazie al suo stile recitativo molto versatile. Nel 2016 aveva anche vinto un Emmy Awards per il ruolo di Tad Horvath nella serie tv “Girls”.

Ma già in precedenza, negli anni Ottanta, aveva ottenuto tre nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista per aver interpretato il ruolo di Michael Harris nella sit-com “Bravo Dick”, accanto a Bob Newhart, che lo ricorda così:

Sapevo che Peter era malato, ma la sua morte è un grande shock. Siamo stati amici e colleghi per oltre 40 anni. Era una persona fantastica ed era una gioia lavorare insieme. Ci mancherà moltissimo.

Tantissime le apparizioni sul piccolo schermo: “Nove in famiglia”, “La tata“, “E.R. – Medici in prima linea”, “Sabrina – Vita da strega”, “White Collar”, “Gotham”, “Law & Order – Unità vittime speciali”.

E chi non lo ricorda nella serie tv “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”, nei panni di Wayne Szalinski, nelle stagioni dal 1997 al 2000?