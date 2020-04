Chi è Pia Balotelli, la figlia di Mario Balotelli Ve la ricordate Pia Balotelli, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico? Adesso ha 8 anni ed è più bella che mai; ecco com'è diventata

Pia Balotelli, la bellissima figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico, ha fatto innamorare tutti con la sua bellezza esotica. La nascita della piccola ha provocato un vero terremoto nella vita del papà che, all’inizio, si era rifiutato di riconoscere la sua paternità. Adesso, che la bambina è cresciuta e il noto calciatore l’ha finalmente riconosciuta come sua figlia, eccola in una delle sue foto più recenti, in tutta la sua bellezza.

Sono state tante le polemiche che hanno travolto la mamma di Pia Balotelli, l’ex gieffina Raffaella Fico, accusata di aver mentito sul vero padre e di aver fatto una bambina troppo chiara per poter essere di Mario Balotelli. Ma lei, incurante dei commenti al vetriolo, è andata avanti sulla sua strada ed è riuscita, alla fine, di dare alla figlia quello che, di fatto era suo: il cognome del padre calciatore.

La storia della sua nascita

Pia Balotelli è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli. Raffaella Fico e Mario Balotelli erano stati fidanzati da giugno 2011 ad aprile 2012 e l’ex gieffina ha annunciato la sua gravidanza il 2 luglio 2012, indicando come padre il calciatore.

Inizialmente Mario Balotelli ha messo in dubbio le parole di Raffaella Fico e ha mantenuto le sue convinzioni anche dopo la nascita della bambina.

In seguito a un procedimento giudiziario e a un’accesa controversia mediatica, Mario Balotelli ha riconosciuto Pia come sua figlia il 5 febbraio 2014.

Com’è oggi la figlia di Mario Balotelli e Raffaela Fico?

Adesso la bimba ha 8 anni ed è davvero bellissima. I suoi genitori sembrano aver raggiunto finalmente la serenità e hanno un buon rapporto che non nascondono ai loro fan. Pia Balotelli è semplicemente incantevole. Sul suo viso si mescolano quelli della madre e del padre. Subito dopo la nascita, la bambina era la fotocopia del padre ma crescendo, sul suo viso sono comparse le linee eleganti ereditate dalla madre.

Ultimamente l’abbiamo vista tra le braccia del papà, in un video pubblicato da Raffaela Fico sul suo profilo Instagram. L’attaccante del Brescia, ha portato con sé sul campo dello stadio San Paolo la figlia, in occasione della partita contro il Napoli.

E sembra che la bambina, tifosa del Napoli, abbia portato fortuna a Mario Balotelli che è tornato a segnare gol in serie A dopo tanti anni.

Anche la mamma Raffaela Fico ha postato un meraviglioso selfie con la bambina sul suo profilo Instagram. E i suoi follower hanno gradito molto. Una pioggia di commenti, tutti pieni di ammirazione, sono comparsi sotto il post.