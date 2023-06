Anche la suocera Mara Venier lo aveva ricordato in modo commosso

L’addio a Pier Francesco Forleo di Elisabetta Ferracini, sua moglie, è davvero commovente. Ai funerali del dirigente Rai, la donna lo saluta per sempre dicendogli semplicemente “Ciao amore mio“. Mentre nei giorni scorsi era stata la suocera, Mara Venier, mamma di Elisabetta, a ricordarlo con parole toccanti. Un addio davvero commosso per una scomparsa improvvisa.

Nel giorno dei funerali dell’uomo deceduto lo scorso 9 giugno a Roma, Elisabetta Ferracini saluta il marito su Instagram usando solo tre parole e un cuore nero. Ciao amore mio, per ricordare la grande unione della coppia fino all’ultimo respiro dell’uomo.

I funerali si sono svolti in forma privata. Erano presenti solo famigliari e amici stretti del direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, che si è improvvisamente spento all’età di 62 anni. Molti dei quali trascorsi insieme alla figlia di Mara Venier.

Pier Francesco ed Elisabetta hanno vissuto una grande storia d’amore. La coppia non aveva avuto figli, ma la loro era una famiglia allargata. Lui era già padre di due figli avuti da una precedente relazione, mentre lei uno, Giulio.

Proprio quest’ultimo considerava Pier Francesco Forleo come un secondo padre e tutta la famiglia è scossa da quanto accaduto. Perché l’uomo è venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari, dopo che da poco aveva scoperto di avere un brutto male. Proprio lui sui social lo ha ricordato con una foto di 15 anni fa, mentre erano al mare. E la semplice scritta: “Ciao capi”.

Oggi tutta la famiglia di Pier Francesco Forleo è in lutto per la scomparsa dell’uomo, ricordato anche dai suoi colleghi della Rai, dove ha lavorato per molto tempo.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi, degli amici e dei personaggi del mondo dello spettacolo, che sono vicini alla moglie, ai figli e a tutti coloro che hanno voluto bene al 62enne, improvvisamente deceduto.