Piero Chiambretti è guarito dal coronavirus ed è stato dimesso Piero Chiambretti è guarito dal coronavirus; risultato negativo ai tamponi, il conduttore di #CR4-La Repubblica delle donne è stato dimesso

Buone notizie per Piero Chiambretti: il conduttore è guarito ed è stato dimesso dall’ospedale. Il volto di “#CR4-La Repubblica delle donne” aveva comunicato ai suoi fan di essere stato contagiato, insieme alla madre. Dopo due settimane, Piero Chiambretti ha vinto la battaglia contro il Coronavirus ed è uscito dall’ospedale Mauriziano di Torino.

Piero Chiambretti aveva fatto preoccupare tutti quando, circa due settimane fa, ha annunciato di essere stato contagiato. Lui e la madre erano stati ricoverati insieme presso l’ospedale Mauriziano di Torino il 17 marzo. Purtroppo, per la madre non c’è stato nulla da fare. La signora si è spenta dopo pochi giorni. Lui ha combattuto e ha vinto contro questo virus.

Ali ultimi tamponi, Piero Chiambretti è risultato negativo ed è stato dimesso. A dare la buona notizia sono stati i vertici di Mediaset che hanno scritto un comunicato:

“Piero Chiambretti è guarito dal Coronavirus e oggi è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme l’amatissima madre Felicita che purtroppo, anche lei contagiata, non ce l’ha fatta. Il conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne” era risultato positivo al Covid-19 e dopo due lunghe settimane di lotta contro il virus oggi finalmente torna a casa. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza”.

Anche Piero Chiambretti ha voluto ringraziare i suoi sostenitori:

“Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”.

La sua trasmissione, “#CR4-La Repubblica delle donne”, in onda su Retequattro, era già stata sospesa, come molte altri programmi delle reti Mediaset, per evitare la diffusione del contagio.