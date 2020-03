Piero Chiambretti e la madre Felicita positivi al Coronavirus: ricoverati in isolamento Paolo Chiambretti e l'anziana madre Felicita sono entrambi positivi al Coronavirus. I due sono ora all'ospedale Mauriziano di Torino, trasportati in ambulanza

Piero Chiambretti e sua madre Felicita, sono entrambi positivi al Coronavirus. I due si trovano al pronto soccorso dell’ospedale Maurizio di Torino, come anticipato da Dagospia e poi confermato da un quotidiano locale sono stati trasportati in ambulanza dopo essersi sentiti male

Sembrerebbe che non vertano in gravi condizioni, ovviamente, vista l’aggressività del virus quello che preoccupa di più sono le condizioni dell’anziana mamma del conduttore. Seppur si è mostrata spesso in tv, vigorosa e in buona salute come saprete il COVID-19 può avere gravi conseguenze sulle persone di una certa età

Fanpage ha inoltre avuto contatti con Vladimir Luxuria, la prima a postare un tweet per il conduttore, quando ancora la notizia non era certa. Ha commentato infatti così la notizia: “Il mio era un tweet di affetto, sono sicura che ne uscirà sia lui che la madre, nonostante l’età”

Proprio qualche giorno fa, ironia della sorte, il programma “CR4 – La repubblica delle donne” di cui anche Piero Chiambretti fa parte era stato sospeso da Mediaset proprio per una riformulazione dei palinsesti. Visto come sono andate le cose ora, c’è da tirare forse un sospiro di sollievo

Ora, dopo la notizia di Piero Chiambretti, anche Serena Grandi è preoccupata. La donna infatti sostiene di essere stata molto a contatto con il conduttore nell’ultimo periodo:

“Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo.

Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio”