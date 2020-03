Piero Chiambretti, è morta la mamma Felicita, ricoverata con lui per COVID-19 Piero Chiambretti, è morta la mamma Felicita, ricoverata con lui per COVID-19: l'anziana donna era stata ricoverata insieme al figlio

La madre di Piero Chiambretti, Felicita, non ce l’ha fatta: è morta dopo essere stata ricoverata insieme al figlio per aver contratto (entrambi) la brutta infezione da COVID-19. La notizia è di pochi minuti fa, ad annunciare il grave lutto è stata Vladimir Luxuria con un post su Twitter

Qui sotto il post di Twitter di Vladimir Luxuria. Il conduttore e la madre erano stati trasportati in ambulanza qualche giorno fa, le loro condizioni non sembravano gravi ma quello che ha preoccupato da subito è stata l’anziana. La mamma di Piero Chiambretti infatti era avanti con l’età e seppur apparentemente stava bene, non ce l’ha fatta

La donna era molto conosciuta in quanto era apparsa spesso in TV con suo figlio. Quando è giunta la notizia anche Serena Grandi aveva espresso la sua preoccupazione per le condizioni di salute della donna:

“Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo”. ha spiegato Serena Grandi

Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio”

Notizia in aggiornamento