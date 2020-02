Piero Pelù al Festival di Sanremo 2020 con il lutto al braccio: il motivo Piero Pelù si è presentato sul palco del Festival di Sanremo 2020 con una fascia nera al braccio in segno di lutto al braccio: ecco il motivo

Piero Pelù si è presentato sul palco del Festival di Sanremo 2020 con una fascia nera al braccio in segno di lutto al braccio. In molti avevano notato quel nastro nero sulla manica del completo rosso fuoco indossato dal rocker fiorentino. Il motivo del suo gesto l’ha spiegato proprio lui poco dopo.

Anche nella quarta serata del Festival di Sanremo non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Sul palco dell’Ariston è salito anche Pierò Pelù che ha incantato la platea cantando una cover di un “Cuore matto” di Little Tony. In molti, però, hanno notato che il rocker fiorentino portava una fascia nera, in segno di lutto al braccio sopra il completo rosso.

Il frontman dei Litfiba si è esibito come sempre, incantando con al sua grinta e con la sua energia contagiosa. Alla fine del brano ha voluto spiegare lui stesso il motivo di quella fascia al braccio:

“Ho la fascia al braccio perché mi vergogno di essere un uomo ogni volta che c’è un femminicidio“.

Un gesto simbolico il suo, dunque, ma di grande importanza visto che è molto seguito da migliaia di fan. Un messaggio forte che dimostra, ancora una volta, l’impegno di Piero Pelù nel sociale.

La sua esibizione ha conquistato il pubblico in sala e a casa ma anche l’orchestra che lo ha premiato con un meritato secondo posto.

Quello che forse non lo sapete, è che Pierò Peù non è nuovo a questo genere di iniziative. Poco prima della sua esibizione del 5 febbraio 2020 il rocker fiorentino aveva pulito la spiaggia di Bussana come aveva promesso. Un gesto bellissimo e rispettoso dell’ambiente per il Clean Beach Tour. Un grande non solo nella musica ma anche nella vita.