Piero Pelù partecipa alla 70° edizione di sanremo per la prima volta Piero Pelù festeggia i suoi quarant'anni di carriera per la prima volta come concorrente sul palco del festival di Sanremo. Emozioni e vita reale nella sua canzone.

Piero Pelù festeggia i suoi quarant’anni di carriera con la sua presenza sul palco dell’Ariston per la prima volta. La canzone in gara ” il Gigante”. Pelù ci racconta come si sia emozionato vivendo esperienze di vite spezzate, infanzie rubate, famiglie problematiche e malavita nel carcere di Nisida a Napoli. Il gigante parla di come la vita a volte possa dare una seconda possibilità.

Pelù ci racconta dell’esperienza vissuta nel carcere di Napoli con i suoi “ragazzacci” come li chiama lui, un racconto pieno di emozioni. Ragazzi che hanno vissuto condizioni di vita a limitecon famiglie problematiche. La malavita e la corruzione fanno da padrone. Nella sua canzone ci introduce in una vita che regala una seconda possibilità. Piero ci da anche un’anticipazione, è già pronto il suo tour dove lo vede protagonista in tutte le più importanti piazze.

Il Tour è dedicato ad un progetto che sta molto a cuore a Pelù, lega ambiente, per ripulire i nostri mari e le nostre spiagge dalla plastica. Come ci dice il cantante rispettiamo l’ambiente per migliorare la nostra vita e quella dei giovani. La canzone in gara questa sera è anche una dedica al suo nipotino Rocco di tre anni, nato da sua figlia Greta. Si definisce uno nonno tutto Rock and roll e giocherellone.

L’esibizione di Piero al teatro Ariston è prevista per questa sera . Ai suoi fan lancia un messaggio: ” ragazzacci votatemi e mi raccomando Rock e Roll”. Giovedì sera, la serata delle cover, il cantante porterà la canzone di Little Tony, cuore matto, tema molto sentito in questo festival contro il femminicidio.

Pelù un artista che ha dedicato la sua vita alla musica, all’impegno politico e al rispetto per l’ambiente. Ci emozionerà sicuramente nell’esibizione di questa sera. I suoi fan sono tutti in trepidante attesa.