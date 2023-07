Piero Pelù, problemi di salute per il cantante, costretto ad annullare il tour: cosa è successo

Brutte notizie per tutti i fan di Piero Pelù. In queste ultime ore il cantante sta facendo parlare di sé per un annuncio che non è di certo passato inosservato e che ha creato grande preoccupazione in tutti i suoi fan. Il rocker ha infatti annunciato di essere stato costretto a rimandare il suo tour al prossimo anno a causa di alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme cosa è successo.

In questi giorni Piero Pelù ha annunciato a tutti i suoi fan una notizia che mai avrebbe voluto dare. Il rocker più amato d’Italia ha rivelato che, a causa di uno choc acustico subìto in uno studio di registrazione di Milano, non potrà portare avanti il suo tour estivo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie.

E, continuando con il suo discorso, Piero Pelù ha poi aggiunto:

Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi […] devo affrontare questa nuova realtà con lucidità.

Infine, concludendo, il cantante dei Litfiba ha scritto sulla sua pagina social: