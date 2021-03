Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: un botta e risposta pungente sui social

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno portando avanti una relazione che continua ad essere al centro della cronaca rosa. Anche con la fine del GF Vip, il loro amore resta uno degli argomenti più discussi. La storia d’amore nata nella casa più spiata dagli italiani ha già dovuto lottare contro pregiudizi ed avversità.

Prima gli attacchi dai coinquilini del GF Vip, poi quelli da parte della famiglia di Pierpaolo Pretelli. Per non parlare delle centinaia di fans che tifavano per la relazione con Elisabetta Gregoraci, che in realtà non c’è mai stata. In ogni caso, finito il reality entrambi hanno voluto continuare la loro relazione e stare a vedere. Se son rose fioriranno! I due, però, ci vanno con i piedi di piombo e hanno deciso di procedere a piccoli passi, lasciando la convivenza per il futuro. Giulia è rimasta a Milano, dove vive e lavora.

Pierpaolo invece vive a Roma, soprattutto per poter stare vicino a suo figlio Leo, nato dalla relazione con Ariadna Romero. Ma si sa, la distanza non è facile da tollerare, specie per una coppia giovane e appena nata e a maggior ragione per loro che vivevano nella stessa casa fino a pochissimo tempo fa. Ultimamente, sembra che questo problema stia diventando più invadente.

Lo dimostra un botta e risposta molto pungente che è avvenuto tra i due sui social. A iniziare la discussione è stato Pierpaolo Pretelli che, in una storia Instagram, ha pubblicato una foto (dopo una giornata di giochi con Leo), in cui manda una frecciatina a Giulia: “Voglio fare un appello pubblico qui sui social a Giulia che oggi mi sta trascurando, mi sta calcolando poco. Sono offeso”.

Insomma, Pretelli si lamenta della gieffina. Giulia Salemi non si fa cogliere di sorpresa e risponde a tono alle accuse del fidanzato. L’influencer ha pubblicato su Instagram lo screenshot di una video chiamata fatta con Pretelli appena poche ore prima della lamentela dell’ex velino. Lo scatto è accompagnato da una frecciatina: “Io basita”. Insomma, non si tratta di nulla di più che un piccolo battibecco. L’amore non è bello se non è litigarello, specie quando la relazione è appena nata e la distanza la fa da padrone. Di una cosa siamo certi: questa storia d’amore ci regalerà tantissimi colpi di scena.