Pierpaolo Pretelli rivela: “Giulia soffre il confronto”

La fine di questo GF Vip si è portata dietro dei pesanti strascichi di incomprensioni e situazioni irrisolte. La prima, fra tutte, è lo strano triangolo che si è venuto a creare tra Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Come tutti i fan più attenti sanno, all’inizio del percorso nella casa Pierpaolo si era invaghito di EliGreg e con lei aveva iniziato una liaison che ha fatto sognare tutti i telespettatori.

Poi, nella casa è entrata Giulia Salemi. Tra l’influencer e l’ex velino è scoccata la scintilla e, quando la Gregoraci ha abbandonato la casa, è scoccato il fatidico bacio. Il resto è storia. Tutto questo intreccio amoroso, però ha creato delle fandom molto agguerrite: da una parte ci sono i Gregorelli, dall’altra i Prelemi. Il GF Vip sarà anche finito, ma la guerra tra questi due schieramenti continua imperterrita.

Questo è uno dei motivi per cui Giulia ed Elisabetta sono state spesso messe a confronto, sia dagli stessi (ormai ex) gieffini, sia da tutto il pubblico. A quanto pare questo paragone assillante non rende affatto contenta Giulia, che subirebbe molto disagio dall’essere costantemente esaminata e confrontata alla rivale in amore. A rivelare questa sofferenza è proprio il premuroso Pierpaolo Pretelli, nel corso di un’intervista a Il Giornale. Ecco le parole dell’ex velino: “Certo che soffre questi confronti, è inutile dire che Giulia avrebbe preferito l’esclusiva ma lei è anche stata la prima che ha capito il mio stato d’animo all’interno della Casa”.

E ancora: “Però credo che questi paragoni non abbiano più senso. Per Giulia sono andato contro tutto e tutti e lo rifarei mille volte perché è quello che mi rende felice. Non mi preoccupo molto del pensiero degli altri. Poi solo il tempo saprà dire, ma io ci credo e questo è quello che conta. Detto questo tra noi ci sono tutte le basi per dar vita a qualcosa di più importante”. In effetti la situazione è delicata.

Non è solo il fatto che l’influencer è costretta a sentirsi costantemente paragonata all’ex fiamma del suo lui, ma anche il fatto che, per di più, è risaputo che tra le due non corresse buon sangue, anzi. Basti pensare alle varie accuse che EliGreg aveva mosso contro Giulia. Secondo la Gregoraci, l’influencer aveva tentato di conquistare anche Flavio Briatore, il suo ex marito. Insomma, avrà mai fine questa battaglia? Considerato che Pier e Giulia sembrano super innamorati, si spera di sì.