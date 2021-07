L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset è stato come un fulmine a ciel sereno, la conduttrice dopo 25 anni lascia l’azienda. A darne la notizia è stata la conduttrice in persona che, con un post su Instagram, ha messo a tacere le varie indiscrezioni sul suo conto.

Ora, a rompere il silenzio, è anche Piersilvio Berlusconi. Il pilastro dei vertici Mediaset ha fatto sapere che l’addio di Alessia Marcuzzi è stato una sua scelta e ha sottolineato:

Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. È lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto.

A fornire una versione ben diversa, invece, è stato Davide Maggio che in diretta su Instagram ha fatto sapere che dietro l’addio della conduttrice si celerebbero motivi economici:

Fra Mediaset ed Alessia Marcuzzi? Divorzio per motivi economici. Le era stato proposto di fare ‘Scene da un Matrimonio’ e lei ha chiesto troppi soldi, è ciò che ci ha detto Piersilvio durante la conferenza stampa. Pare che non sapesse dell’addio a Mediaset, lo ha appreso anche lui dai social.

Sembra che al posto di Alessia Marcuzzi, invece, ci sarà Anna Tatangelo che avrebbe accettato la conduzione di Scene da un Matrimonio. Resterà ora il dubbio su cosa farà la conduttrice nella prossima stagione, difficile credere che andrà in “pensione”, per lei bolle in pentola qualcosa sulla rete della concorrenza?