Pietro delle Piane a Mattino 5, la verità sulla storia con Antonella Elia e le altre donne Grande Fratello Vip, Pietro delle Piane spiega a Mattino 5 quello che è successo con Antonella Elia e cerca di giustificare il suo atteggiamento

Pietro delle Piane è stato invitato a Mattino 5, per dire la sua verità sulla storia con Antonella Elia e le altre donne coinvolte nella complicata vicenda. Mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip lui è uscito con la sua ex Fiore Argento ed è stato paparazzato. Lei ha detto che l’avrebbe lasciato e lui, nel programma condotto da Federica Panicucci, ha cercato di dire la sua verità.

La complicata vicenda tra Pietro delle Piane e Antonella Elia sta andando avanti da un bel po’ tra sceneggiate in tv e botta e risposta sui giornali. Lui si è fatto paparazzare insieme alla sua ex Fiore Argento e Antonella Elia ha dichiarato che l’avrebbe lasciato. Lui ha parlato di un’uscita con un’amica, la gente a casa ha pensato a una scena combinata per far parlare di loro due e finire sui giornali. A Mattino 5 Pietro delle Piane ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti e ha detto, riferendosi ad Antonella Elia:

“Quando tornerà a casa ne riparleremo. Lei è molto fragile e loro se ne approfittano”.

Pietro Delle Piane ha anche risposto alle accuse di Sylvie Lubamba. La showgirl lo aveva accusato di aver provato ad usarlo per arrivare sui giornali. Ecco cosa aveva detto Sylvie Lubamba:

“Mi frequentava solo perché voleva apparire sui giornali. Ci siamo confrontati per una banale discussione, mi ha tirato una manata, una sberla. Ci sono stati un paio di episodi di violenza, ma io non l’ho mai denunciato”.

Pietro delle Piane aveva precisato anche a Live non è la D’Urso di essere estraneo alle accuse mosse da Sylvie Lubamba e di voler prendere dei provvedimenti:

“Che può fare la televisione, sono cose gravi e se non ci sono delle prove io mi riservo i miei diritti”.

A Mattino 5 Pietro delle Piane ha sottolineato di volere prendere provvedimenti legali nei confronti di chi cerca di diffamarlo e ha difeso la sua relazione con Antonella Elia. Ha anche precisato di voler parlare con lei di persona, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.