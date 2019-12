Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese investe due ragazze di 16 anni Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese investe due ragazze di 16 anni a Corso Francia, Gaia e Camilla; ecco cos'è accaduto

Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese investe due ragazze di 16 anni: Gaia e Camilla. La tragedia si è consumata in Corso Francia, a Roma. Il ragazzo, attualmente indagato per omicidio stradale, si è fermato e ha cercato di soccorrere le ragazze investite.

Una tragedia che ha coinvolto 3 famiglie si è consumata in Corso Francia. Pietro Genovese, 20 anni, alla guida di un Suv, ha causato l’incidente, colpendo per prima le due ragazze di 16 anni, Gaia e Camilla. Poi, i loro corpi, sbalzati dall’impatto con il Suv, sono stati colpiti da altre macchine che passavano in quel momento. Una scena terribile che i testimoni non riusciranno mai a dimenticare.

Ecco cosa ha dichiarato il regista Paolo Genovese, il padre di Pietro Genovese, in un’intervista rilasciata all’agenzia Ansa, subito dopo l’incidente:

“Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”.

Un testimone oculare ha raccontato così il terribile incidente:

“Ho assistito all’incidente. E’ una scena che non dimenticherò mai. Erano al centro della strada, Gaia si è girata verso Camilla e poi è arrivata quella macchina, c’è stata la frenata fortissima e l’impatto che le ha sbalzate; l’auto è andata avanti. Poi sono arrivate altre macchine, penso che almeno tre le abbiano colpite”.

Il Suv è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Per la sua età, Pietro Genovese non avrebbe dovuto guidare quel tipo di macchina.

Gli inquirenti hanno sequestrato anche il cellulare di Pietro Genovese e stanno verificando la velocità del veicolo poco prima dell’incidente. Il ragazzo è stato sottoposto a tutti i test per alcool e droghe. Saranno molto utili nell’inchiesta i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Gaia e Camilla avevano solo 16 anni ed erano amiche e compagne di banco. Entrambe frequentavano il Liceo De Sanctis presso la sede di via Serra. Erano uscite per passare la serata tra i locali di Ponte Milvio, nel cuore della movida di Roma Nord e stavano tornando a casa a piedi. Sarebbero dovute arrivare nel quartiere Fleming distante poche centinaia di metri dal luogo del tragico incidente. Gaia era romana di origini finlandesi.

L’incidente potrebbe essere stato causato anche dalla scarsa visibilità. In quel momento su Roma si era abbattuto un violento acquazzone.

Il padre del ragazzo che ha causato l’incidente è un famoso regista, autore di pellicole di grande successo come “Immaturi” e “Perfetti sconosciuti”.