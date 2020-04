Pino Quartullo si difende dall’accusa di Elena Sofia Ricci: “cosa falsa e grave” L'ex compagno di Elena Sofia Ricci, Pino Quartullo, ha dovuto difendersi da un'accusa che la donna gli ha rivolte indirettamente in un'intervista: "cosa falsa e grave"

Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci, si è ritrovato a doversi difendere da un’accusa mossa dalla sua ex compagna indirettamente in un’interista. L’uomo, dopo ciò che l’attrice ha detto, è risultato parecchio ferito dalle parole utilizzate. Così, ha esclamato: “Mi accusa di una cosa falsa e grave”.

Elena Sofia Ricci ha deciso di raccontare se stessa e la sua storia in un’intervista per una testata giornalistica. A tal proposito, la donna ha raccontato qualcosa anche sulla sua relazione con Pino Quartullo. Secondo l’attrice, l’uomo, padre di sua figlia Emma, non sarebbe particolarmente portato per la fedeltà.

Dopo una settimana da questa dichiarazione, l’attore ha replicato a ciò che è stato detto dalla madre di sua figlia. Così, in un’intervista sulla stessa testata, Pino Quartullo ha detto: “Elena Sofia Ricci mi accusa di una cosa falsa e grave […] Nei tre anni in cui siamo stati insieme, Elena Sofia è stata la mia unica donna”.

L’attore ha anche sottolineato una paio di cose. Innanzitutto, ha tenuto a far sapere che quei tre anni, passati in compagnia dell’attrice, sono stati di fatto i più belli della sua vita, anche perché è nata sua figlia Emma. Inoltre, proprio per amor della figlia, Pino Quartullo ha voluto fare questa precisazione, per evitare che la ragazza possa pensare che lui abbia mai tradito la madre.

Ha inoltre ammesso che questa è la prima volta che, in un’intervista, lui si trova a parlare della sua ex compagna toscana. A tal riguardo, ha fatto anche una battuta, riferendosi alla storia della donna: “Spero con questa intervista di non essere mai più contemplato nell’elenco delle sciagure che hanno afflitto la sua vita”.

Dopo aver ammesso di aver telefonato all’attrice quando ha letto la sua intervista, Pino Quartullo ha dirottato la tematica su Vivi e lascia vivere, la nuova serie TV che vede al suo interno non solo Elena Sofia Ricci, ma anche qua figlia Emma. Così, ha commentato: “Mia figlia che debutta da attrice nei panni di sua madre da giovane: cosa c’è di più bello?”.