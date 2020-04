Pino Scotto attacca Maria De Filippi e Barbara D’Urso Pino Scotto non da tregua e continua con i suoi attacchi, questa volta non risparmia proprio nessuno

Pino Scotto, in una recente intervista a Gaspare Baglio per Rolling Stones ha attaccato pesantemente Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Achille Lauro. Nella stessa intervista Pino Scotto, non ha risparmiato critiche nemmeno su Barbara D’Urso e Maria De Filippi. C’è andato giù decisamente pesante, affermando che le due conduttrici spacciano demenza.

Ecco le tue parole al completo:

“Il problema sono le persone che le guardano, Ste str**e. Come quelli che parlano, parlano e poi il programma di Barbara D’Urso è seguitissimo. La D’Urso e la De Filippi le metterei in galera per spaccio di demenza. Se torno in TV? Siccome continuavo a parlare male di X Factor, che era di Sky, alla fine ci hanno tagliato. Ora siamo su Facebook, tutti i martedì, alle 14 sul canale Rock TV Italy. Facciamo numeri molto più alti di prima”.

Ma il cantautore/conduttore non risparmia gli insulti contro nessuno ed, ha sempre colto tutti i pretesti per iniziare una diatriba sui social. Nell’intervista, come già detto, attacca duramente anche i protagonisti della scena Pop italiana e le icone di X Factor. Ecco cosa ha detto su Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Achille Lauro:

“Per prima cosa hanno stancato i ‘Talent’. E poi la gente si è resa conto che da lì non è mai venuto fuori uno decente e che valga. Marco Mengoni cerca di fare Alex Baroni, la Marroni sembra Gianna Nannini con la diarrea quando urla. Poi la Amoroso cerca di imitare la Pausini ed è pure stonata”.

E ancora: “Almeno la Pausini è intonata. Liberato? Meglio, ma è sempre pop scandente. Non c’è più la grande musica, il grande pop, le grandi canzoni. Anche il tipo che mangia le cime di rapa, quello che ha vinto Sanremo. Diodato ti faccio sentire 30 brani che hanno le stesse note, armonie e melodie. Nessuno riesce a fare più un pezzo decente”.

Ma non finisce qui:

“E poi lasciamo stare Sanremo. Achille Lauro? Quello che coi vestiti fa concorrenza a Malgioglio? Secondo me Achille Lauro è il più grande bluff, la cosa più squallida venuta fuori insieme a Tommaso Paradiso”. Ma non è la prima volta che Pino Scotto si scaglia contro il mondo dei rapper. Infatti qualche anno fa Pino aveva avuto una disputa con il noto rapper Salmo. Maurizio, il vero nome del rapper, in arte Salmo aveva detto in una sua traccia:

“Odio Vasco Rossi, Pino Scotto, Ligabue. Tutti sti str**i non fanno un artista in due”.

Il cantautore/conduttore Scotta non ha perso tempo e ha subito risposto per le rime con un video in cui, dopo aver dato più volte del c******* a a Salmo, lo offende dicendo:

“Sei la vergogna di tutti i rappers”.

Inutile dire che Salmo ha subito risposto con una canzone tutta contro Pino Scotto. Insomma, il cantautore/conduttore non perde mai l’occasione di litigare. Sarà forse perché è l’unico modo che ha di mantenere la sua visibilità mediatica?