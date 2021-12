Katia Ricciarelli la stiamo vedendo nella casa del Grande Fratello Vip. Inevitabile nel corso delle settimane parlare anche del suo passato sentimentale e del matrimonio con Pippo Baudo che fece sognare tutta Italia. Durante una sorpresa la cantante lirica disse ad Alfonso Signorini di nutrire ancora dell’affetto per l’ex marito.

Fonte: web

“Pippo è stato molto importante. Nell’85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva. Erano le più belle d’Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente” – le sue parole.

“Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo” – disse.

Pippo non ha avuto figli da Katia Ricciarelli ma è papà di Alessandro, avuto da Mirella Adinolfi, e di Tiziana nata dalla relazione con Angela Lippi. Nel corso della sua carriera è sempre stato circondato da tantissime belle donne che lo corteggiavano. Pare che proprio un suo tradimento fu la goccia che fece traboccare il vaso portando alla conclusione il matrimonio con la Ricciarelli.

Pippo Baudo, cosa si sa della sua vita sentimentale

Ma dopo la storia con Katia Pippo ha avuto altre relazioni? Il conduttore siciliano è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e secondo quanto si sa, non ha avuto altre storie importanti dopo il matrimonio naufragato.

Pippo si è dedicato molto ai suoi hobby, ai figli, ai nipoti. Mattatore del Festival di Sanremo ne ha condotto ben 13 volte Pippo Baudo potrebbe presto tornare in tv, magari in un programma di narrazione di tutti i suoi successi. Nonostante la sua età resta ancora molto amato dal pubblico e chissà che ben presto non potremmo vederlo di nuovo protagonista in tv.