Placido Domingo si aggrava: ricovero per complicazioni da Coronavirus

Il famoso tenore madrileno, Placido Domingo è stato uno dei tanti sfortunati ad essere colpito dal Coronavirus che ogni giorno di più ci sta facendo vivere una situazione drammatica e precaria. Placido Domingo dopo aver comunicato una settimana fa di aver disgraziatamente contratto il Coronavirus, si trova attualmente in un ospedale in Messico per sottoporsi alle cure necessarie a causa di complicazioni manifeste del Covid19.

“Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, in modo da poter tornare alla nostra normale vita quotidiana il più presto possibile” queste erano state le parole di Placido Domingo. Attualmente stando a quanto riportato dalla CNN, il tenore spagnolo sta reagendo positivamente alle cure ed un suo vicino collaboratore ha dichiarato che le condizioni di Placido Domingo sono stabili e che il tenore resterà in ospedale tutto il tempo necessario al fine di poter tornare in salute.

“Sento il dovere morale di annunciare che sono risultato positivo al COVID19, meglio conosciuto come Corona Virus”questo era il comunicato stampa con cui il tenore spagnolo ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute aggiungendo che era pronto alla quarantena domiciliare “Per tutto il tempo necessario dal punto di vista medico”.

“Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di tosse e febbre, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo. Bisogna essere estremamente attenti, seguire le regole di base come lavarsi frequentemente le mani, stare ad almeno due metri di distanza dagli altri, fare tutto il possibile per fermare la diffusione del virus e soprattutto, se possibile a casa “.

Attualmente però Placido Domingo si trova in ospedale a causa di complicazioni da Coronavirus. Bisogna sperare che tutte cure necessarie possano portarlo ad una completa guarigione.