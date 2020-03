Pomeriggio 5: Barbara D’Urso parla della “nonna di ferro” di 81 anni guarita dal coronavirus Nello studio di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso racconta la storia della "nonna di ferro", la paziente 81enne guarita dal coronavirus

Nello studio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso racconta la storia della signora Armanda Bottini Campolunghi, la “nonna di ferro”, che ad 81 anni è riuscita a guarire dal coronavirus. La signora, dopo essere risultata positiva al tampone, in appena una settimana è riuscita a guarire dal virus che sta mandando in tilt l’intera Italia.

La signora Armanda Bottini Campolunghi, di 82 anni da compiere il 30 aprile di quest’anno, racconta la sua storia. Dopo essere stata ricoverata nell’ospedale San Matteo di Pavia, la signora può finalmente uscire dall’ospedale e tornare nella sua casa di Borghetto Lodignano, nel quale abita da dicembre.

Infatti, la signora ha passato gran parte della sua vita a Chignolo Po, un paesino a pochi chilometri da Borghetto Lodignano. Si è traferita lì per poter vivere vicino ai suoi famigliari, data l’età ormai avanzata.

La signora racconta di essersi sentita male durante un pranzo con dei parenti e, dopo essere stata ricoverata in ospedale, è risultata positiva al tampone per il coronavirus. Da questo momento in poi ha lottato con le unghie e con i denti per tornare a casa guarita e in buona salute.

Questo caso può essere sicuramente preso con esempio di grande speranza per tutti coloro che sono malati a causa del Covid-19 , il nuovo coronavirus che, dopo essere partito dalla città da Wuhan, in Cina, si è diffuso in Italia. Partendo dal nord della penisola, si sta pian piano diffondendo a macchia d’olio per tutta la Nazione, arrivando anche al centro e al sud.

Il panico si sta diffondendo e diventa sempre più palpabile, soprattutto in quelle zone dove, fino ad adesso non c’erano problemi di alcun genere a riguardo. Conseguenzialmente, però, stanno iniziando ad essere molte anche le norme per combattere e prevenire questo problema. La sanità italiana si sta muovendo sempre di più per fronteggiare questo problema.