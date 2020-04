Pomeriggio 5, Barbara D’Urso smaschera un impostore in diretta TV Nel Varese, un impostore ha deciso di aggirare il sistema inventando molte bugie e imbrogli; durante la puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso lo ha smascherato in diretta TV

Durante questo periodo di quarantena, nonostante la situazione sia drammatica, ci sono anche delle persone che decidono di infrangere le regole aggirando il sistema. Nel Varese, un impostore di questi ha messo su un bel teatrino. Barbara D’Urso, in una puntata di Pomeriggio 5, lo ha smascherato in diretta TV.

Nonostante la tragicità della situazione, sembra che le coscienze di molti non abbiamo subito alcun impatto, ma che siano rimaste sporche come sempre. È il caso di quest’uomo nel Varese che, per potersi muovere liberamente, andando contro le regole, ha deciso di fingersi un infermiere di ritorno da un turno in ospedale.

Il gran furbone, orgoglioso di essere riuscito ad uscire dal confine del suo comune con questa bugia, ha deciso di raccontare la sua impresa così nobile sul web, per filo e per segno. Facendo ciò, ha creato un documento perfetto per una denuncia con i fiocchi. Inutile sottolineare come l’uomo sia stato immediatamente punito dalle autorità.

Per aggiungere la beffa al danno, l’uomo ha anche rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato che presto sarebbe stato ospite del programma di Barbara D’Urso e che sarebbe anche stato ampiamente compensato per questo suo intervento. La dichiarazione ha fatto infuriare la presentatrice, che ha deciso di prendere provvedimenti in diretta televisiva.

Così, davanti a tantissimi telespettatori, Barbara D’Urso ha presentato il servizio con queste parole: “Una persona che si mette alla guida ridendo e dicendo ‘ho bevuto e sto guidando’ legittima tutti quelli che guidano ubriachi, fanno incidenti e uccidono le persone. Prendere in giro degli infermieri che realmente fanno turni massacranti, lo trovo poco corretto… Non so quanta voglia avranno gli infermieri di fare un sorriso a questo signore”.

Per concludere, la conduttrice ha deciso di rendere chiaro per tutti che nessuno della redazione del suo programma lo ha mai contattato o gli abbia mai proposto di essere ospite dietro compenso. Così, con una frase lapidaria, dice: “Fatta un’indagine, nessuno l’ha contattato perché nessuno gli avrebbe offerto un euro”.