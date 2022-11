Pomeriggio 5, caos in diretta: un’ospite si infuria e abbandonata la trasmissione in diretta

Quella andata in onda ieri pomeriggio è stata una puntata di Pomeriggio 5 alquanto movimentata. Barbara D’Urso ha avuto a che fare con un imprevisto che ha lasciato senza parole tutti i presenti. Un’ospite, infatti, si è infuriata con la conduttrice lasciando in diretta la trasmissione. Scopriamo insieme tutti di dettagli di quello che è successo.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, Barbara D’Urso ha avuto a che fare con un colpo di scena che sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. La conduttrice, infatti, ha avuto un piccolo scontro con Elisa, una sedicente medium che ha deciso di abbandonare la trasmissione in diretta.

Tutto è iniziato quando la donna si è infuriata per come è stata presentata dalla padrona di casa. A riguardo, queste sono state le sue parole:

E, continuando, la donna ha dichiarato:

Sono intervenuta diverse volte nella sua trasmissione e sa benissimo chi sono io. Non voglio fare polemiche ma non mi deve chiamare “una sedicente medium” perché non mi sta bene. Di stare nei vostri programmi a me non interessa […]

Dopo che Barbara D’Urso ha detto alla donna di non ricordarsi di lei, la sedicente medium Elisa ha rivolto alla padrona di casa queste parole:

Non ho un ufficio stampa e non posso essere sempre nelle sue trasmissioni, vedo tanti ciarlatani che hanno ufficio stampa. Sono intervenuta per rispetto a lei, ma sono una donna normale, mi posso incavolare, ho una marcia in più perché sono sensitiva e medium. Ma essere presa per i fondelli non mi sta bene a 59 anni. Ora la chiudiamo qui, vi saluto e vi fate la trasmissione. Arrivederci.