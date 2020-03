Pomeriggio 5, Fernanda Lessa difesa dal marito Luca Zocchi: era stata accusata di fare riti voodoo Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa difesa dal marito Luca Zocchi a Pomeriggio 5, dopo essere stata accusata di fare riti voodoo; ecco cos'è accaduto

Nella puntata dei oggi a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso aveva invitato Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. L’uomo l’aveva difesa su Instagram, in un post dedicato a lei. Fernanda Lessa era stata accusata di fare riti voodoo nella casa del Grande Fratello Vip e lui aveva voluto chiarire quello che era accaduto.

Il post su Instagram di Luca Zocchi mostrava chiaramente la sua posizione e puntava il dito contro quelli che avevano accusato la moglie di fare riti voodoo. Ecco cosa aveva scritto:

“Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione, beceri e ignoranti , non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone.

Capita , spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura , vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘’diverso’’ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare.. amore mio , stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fottitene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti.. ti amo, tanto”.

Gli ospiti presenti nello studio hanno cercato di capire cos’era davvero successo nella casa del Grande Fratello Vip e se il comportamento di Fernanda Lessa era veramente guidato dalle sue origini indios. Il marito l’ha difesa, spiegando un po’ quella che è la cultura degli indios e i loro riti.

Nello studio di Barbara D’Urso, Luca Zocchi ha precisato: “Trovo che ieri sera sia stato ridicolizzato il credo e la religione di mia moglie che è molto legato alle sue origini, gli indios, un popolo millenario”.

Barbara D’Urso gli ha fatto notare che Fernanda Lessa abbia fatto un gesto eccessivo usando il sale e facendo quei riti così plateali.

“Mia moglie è fragile fino a un certo punto. Mia moglie ha un bel carattere. Ha anche sofferto di bullismo”.

Ma lui ha sostenuto che in Brasile si usa spesso il sale nell’acqua del bagno, rafforzando di fatto la tesi di Fabio Testi che aveva detto la stessa cosa.

Anche gli ospiti nello studio hanno appoggiato Fernanda Lessa. In molti hanno cercato di giustificare il suo comportamento all’interno della casa del Grande Fratello.

Barbara D’Urso, però, ha fatto notare a Luca Zocchi che non bisognerebbe mai muovere quel genere di accuse che Fernanda Lessa ha lanciato nei confronti di Antonella Elia, descrivendola come una persona piena di negatività. “La stessa cosa”, ha detto Barbara D’Urso, “è accaduta a Mia Martini, non dimentichiamolo”, ha concluso la conduttrice.