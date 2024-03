Pomeriggio 5, l’inviato Michel Dessì è figlio di due ex protagonisti del Grande Fratello

Forse non tutti sanno che il giornalista è figlio di due ex protagonisti del Grande Fratello

Michel Dessì è uno degli inviati di punta di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Michel è figlio di due ex protagonisti del Grande Fratello.

Michel Dessì è uno degli inviati di punta di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Michel è infatti figlio di due ex protagonisti del Grande Fratello.

Michel Dessì, il giornalista di Pomeriggio 5 è figlio di due concorrente della quinta edizione del Grande Fratello

I fan più fedeli del Grande Fratello ricorderanno sicuramente l’edizione del reality del 2005, la più corta per intenderci, quella durò solamente 71 giorni. Bene, proprio in quella edizione partecipò la coppia formata da Alfio e Rosa, marito e moglie di Taurianova entrati nella casa più spiata d’Italia in coppia. Sono proprio loro i genitori dell’inviato di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

Questa è stata la scheda di presentazione di Rosa pubblicata dagli autori del Grande Fratello in quell’edizione:

Rosy Stagnitti è sposata da sedici anni con Alfio con cui ha un figlio di quattordici anni che si chiama Michel. Ha conosciuto il suo futuro marito all’età di dodici anni. Per potersi sposare ha fatto la fuitina perché suo padre, geloso, non vedeva Alfio di buon occhio. Gestisce insieme al marito due negozi d’abbigliamento.

In merito all’arrivo a Cologno Monzese di Michel, il giornalista ha dichiarato: