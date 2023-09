Pomeriggio 5, Myrta Merlino pronta a lasciare? L’indiscrezione

Myrta Merlino è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. La conduttrice è finita al centro dell’attenzione mediatica sin dall’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5 e in questi giorni il suo nome è tornato al centro delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la giornalista potrebbe presto lasciare la conduzione del programma.

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? In questi giorni i vertici i bassi ascolti registrati dalla trasmissione stanno preoccupando non poco i vertici Mediaset i quali starebbero pensando ad un cambio di rotta nella conduzione. Da qui, dunque, l’indiscrezione secondo cui la giornalista potrebbe presto lasciare il programma.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino lascerà presto il programma? Ecco chi potrebbe sostituirla

Come già anticipato, in questi giorni sta circolando l’indiscrezione secondo cui Myrta Merlino potrebbe presto lasciare la conduzione di Pomeriggio 5 a causa dei bassi ascolti registrati. I vertici Mediaset starebbero pensando di sostituire la conduttrice con un volto noto della rete. Voci di corridoio hanno affermato che Simona Branchetti potrebbe presto prendere il posto della Merlino. Ricordiamo che la giornalista è stata scelta per la conduzione di Pomeriggio Cinque News e di Morning News, programma di informazione che ha sostituito Mattino 5 durante l’estate.

Nonostante la notizia stia diventando sempre più insistente, c’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor. I vertici Mediaset, così come la stessa Myrta Merlino, sono rimasti in silenzio e non hanno ancora commentato le voci che stanno circolando in questi giorni. Secondo alcuni le notizie in questione sarebbero infondate e si tratterebbe quindi di una fake news.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Myrta Merlino è pronta davvero a lasciare la conduzione di Pomeriggio 5? Lo scopriremo molto presto.