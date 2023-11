Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita: ecco i nomi delle conduttrici che potrebbe prendere il suo posto

Da quando è sbarcata su Canale 5 per essere al timone della nuova edizione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di cronaca rosa. I bassi ascolti del programma farebbero pensare a Mediaset di sostituire la giornalista nella prossima stagione del programma. A tal riguardo, nel corso delle ultime ore sono emersi i nomi di due conduttrici che potrebbero sostituire Myrta Merlino nella conduzione della prossima stagione di Pomeriggio 5. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Sono settimane ormai che si vocifera che i vertici Mediaset starebbero pensando di sostituire Myrta Merlino nella conduzione di Pomeriggio 5 per via degli ascolti non buonissimi. Tuttavia, i piani alti dell’azienda hanno smentito qualsiasi rumors rivelando che la giornalista sarà al timone del programma fino a fine stagione.

In questi giorni, però, è emerso un clamoroso retroscena che riguarda proprio Pomeriggio 5. Il gossip è stato lanciato da Alberto Dandolo che, su ‘Dagospia’, ha rivelato che nella prossima stagione Myrta Merlino potrebbe essere sostituita. Ma non è finita qui.

Il giornalista ha infatti rivelato anche i due nomi delle conduttrici che si contenderebbero il posto; stiamo parlando di Federica Panicucci e di Simona Branchetti. Questo è quanto rivelato sul giornale ‘Dagospia’:

Il nuovo Pomeriggio Cinque, orfano di Barbara D’Urso, condotto da Myrta Merlino sta ottenendo risultati altalenanti in termini d’ascolto. Per questa ragione è circolata in questi ultimi giorni con insistenza la voce di una sua imminente sostituzione. Voce infondata, visto che Mediaset ha deciso di non apportare alcun cambiamento al suo longevo format e di affidarsi alla giornalista napoletana fino a fine stagione.

E, continuando, il giornalista ha poi aggiunto: