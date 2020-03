Pomeriggio Cinque, Angelo Costabile racconta di essere stato colpito da un albero a Roma Angelo Costabile a Pomeriggio Cinque racconta un brutto episodio: è stato colpito da un albero a Roma, a Valle Aurelia, durante una sua passeggiata.

Angelo Costabile, ospite a Pomeriggio Cinque, racconta un brutto episodio risalente a qualche giorno fa: è stato colpito da un albero a Roma, a Valle Aurelia, durante una sua passeggiata. Oggi però, durante la diretta del programma di Barbara D’Urso, l’attore ha avuto modo di spiegare bene come è avvenuto l’incidente.

L’attore ha raccontato che mentre stava per raggiungere il luogo in cui avrebbe dovuto svolgere una partita di pallone, ha sentito un forte schianto e improvvisamente ha sentito l’albero contro di lui, che lo colpiva in pieno. L’attore si è fatto male alla testa, alle spalle, alle gambe. In diretta ha dichiarato in tono pacato, ma con rabbia contenuta, “Sono vivo grazie a Dio”.

La conduttrice Barbara D’Urso ha replicato sostenendo che Costabile è stato anche fortunato, perché è vivo e per fortuna non ha dovuto ricorrere a operazioni o cure più gravi. Costabile però ha denunciato la situazione, spiegando alla conduttrice: “A Roma gli alberi vanno potati, Barbara”.

L’episodio è accaduto circa 5 giorni fa a Valle Aurelia, ma in diretta, proprio pochi minuti fa, Costabile ha avuto modo anche di citare altri episodi simili accaduti a Roma. Ha citato infatti altre zone romane in cui sono caduti alberi, cosa che ha creato non pochi ostacoli sia al traffico, ma soprattutto alla sicurezza delle persone.

La stessa Barbara D’Urso è intervenuta ricordando anche un episodio spiacevole, che ha visto purtroppo la morte di una ragazza l’anno scorso sulla via Cristoforo Colombo, per lo stesso motivo. Le parole della conduttrice e la lamentela di Costabile hanno dimostrato e sottolineato che a Roma urge risolvere il problema alberi, durante gli episodi di maltempo.

Lo stesso Costabile ha dichiarato durante la diretta di Pomeriggio Cinque: “Io sono stato fortunato ma poteva morire qualcuno, Barbara” l’attore ha parlato con tono pacato, ma ci teneva a sottolineare la gravità della situazione e dell’episodio.