Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso e l’età di Clizia Incorvaia. Tutta la verità Pomeriggio Cinque: si torna a parlare dell'età di Clizia Incorvaia, questa volta Barbara D'Urso svela tutta la verità e bacchetta l'ex gieffina

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque si parla nuovamente dell’età dell’ex concorrente del Grande Fratello Clizia Incorvaia. Quanti anni ha davvero la showgirl? E perchè avrebbe mentito a tutti? A fare chiarezza è la padrona di casa, Barbara D’Urso

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha mentito moltissime volte su quel numerino che tormenta tutte le donne. In un primo momento, nella casa, aveva detto di avere 33 anni, per poi passare a 35 ed infine a 36, ma la verità non è mai venuta fuori.

La donna, che è nata a Ottobre del 1980 e quindi tra qualche mese farà 40 anni è stata messa alla berlina dalla conduttrice. A mettere alla berlina la bella Clizia Incorvaia sono la conduttrice partenopea e la mamma della sua nuova love story Eleonora Giorgi (madre di Paolo Ciavarro)

Le conduttrice ritiene grave che la l’influencers siciliana abbia mentito proprio su questo punto. Che senso ha non dire la verità? A difenderla è la suocera che sostiene che spesso, le donne, proprio per i pregiudizi della nostra società, mentono sulla loro età.

La mamma di Paolo Ciavarro non si è mostrata preoccupata, anche perché è consapevole del fatto che il figlio (di 28 anni), sia stato informato dalla produzione del Grande Fratello VIP.

Barbara D’Urso non è molto d’accordo: “Se tu inizi una storia d’amore davanti a tutti, tu non puoi dire una bugia. Io addirittura se un uomo mi dice che ha indossato un calzino blu e poi scopro che è giallo con me ha chiuso. Se dici una bugia sul calzino, mi puoi dire bugie su tutto!”.

Insomma il mistero è stato svelato, non resta che aspettare e vedere se la diretta interessata replicherà alle critiche della conduttrice di Pomeriggio Cinque o metterà tutto a tacere senza rispondere alle provocazioni. Per ora sappiamo solo che Clizia Incorvaia, a detta sua, considera solo “l’età del suo cuore, e non quella anagrafica”