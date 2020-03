Pomeriggio Cinque, da Barbara D’Urso si parla della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini La lite tra Antonella Elia e Valeria Marini fa ancora parlare a lungo: gli ospiti in studio presenti a “Pomeriggio Cinque” hanno discusso parecchio a riguardo

La lite tra Antonella Elia e Valeria Marini fa ancora parlare a lungo: gli ospiti in studio presenti a “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Barbara D’Urso, hanno discusso parecchio a riguardo. Alcuni ospiti presenti in studio si sono schiarati contro la Elia, giudicandola come una grande “giocatrice”. Altri invece si sono schierati contro la Marini, ma in pochi. La maggioranza è andata contro la Elia, di cui si è molto parlato in puntata.

La polemica ha riguardato soprattutto il fatto della spinta, video che la conduttrice Barbara D’Urso ha mostrato durante la diretta. Nel video si vede chiaramente Elia dare una spinta a Valeria Marini, che la accusa di averla colpita.

La risposta della Elia è stupore e una battuta in cui si chiede se ciò fosse possibile, dato che “Sei fatta di plastica” urla contro la Marini.

Gli ospiti presenti sulle poltrone di Pomeriggio Cinque hanno alimentato la polemica sostenendo che Antonella Elia abbia senza dubbio sbagliato, ma che quella spinta l’ha resa una grande “stratega”. In ogni caso durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi, si è parlato molto anche di una Antonella Elia in grado di addolcirsi, nel momento in cui le si chiede scusa.

È stato proprio questo il caso di Adriana Volpe, altro argomento affrontato in studio dalla D’Urso. Il rapporto-scontro tra Elia e Volpe si è risolto, come ha spiegato la conduttrice, quando Adriana avrebbe dichiarato a Elia di voler continuare ad essere sua amica, magari fuori dal GF. La conduttrice ha concluso sostenendo che per quanto Elia possa essere abbastanza litigiosa a volte, tuttavia tende poi ad abbassare le difese se qualcuno le dimostra il suo affetto e la volontà di rimanere al suo fianco.