Pomeriggio Cinque: Pamela Petrarolo è incinta, l’annuncio Pamela Petrarolo, nello studio di Barbara D'Urso, a Pomeriggio Cinque, ha annunciato di essere di nuovo incinta a 43 anni: si tratta del terzo figlio

Lo studio di Pomeriggio Cinque è diventato luogo di una rivelazione tanto inattesa quanto felice. Infatti, Pamela Petrarolo, ospite della conduttrice in una delle puntate pomeridiane, ha annunciato di essere incinta. L’ex star di Non è la Rai ha lanciato questa notizia in diretta nazionale, creando sicuramente anche una sensazione di speranza in tempi come questi.

Nel particolare, Pamela Petrarolo diventerà mamma per la terza volta, all’età di 43 anni. Durante il corso dell’intervista, la donna ha raccontato di come ha scoperto della gravidanza. La showgirl racconta di averlo scoperto durante il periodo di chiusura in casa. Questa è stata una splendida notizia per la donna, la quale è madre già di due bimbe avute dalla precedente relazione, ormai giunta al termine.

Come si è sicuramente dedotto, il bambino è dell’attuale compagno, Giovanni. Così la donna racconta: “Ho un ciclo regolare. L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: ‘Vendo più test di gravidanza che mascherine'”.

Poi, una volta tornata a casa, la scoperta: “Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”. Poi, continua raccontando come ha rivelato tutto al compagno: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felice”.

Una notizia tanto inaspettata quanto felice, come si può ben dedurre dalle parole della cantante. Infatti, Pamela Petrarolo, dopo essere stata la star di Non è la Rai, nel ruolo di The Voice, è ora una cantante. Una gravidanza così bella è un evento raro quanto bello ed inaspettato.

A farle gli auguri, con tanto affetto, c’è stata anche Barbara D’Urso, la quale più volte ha deciso di ospitare la donna all’interno della sua trasmissione. Questo principalmente per il suo passato in televisione ed anche per raccontare un po’ il suo presente.