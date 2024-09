“Pregate per lei” Ore di ansia per la moglie del Vip italiano, è ricoverata in ospedale

Tramite una foto scattata in ospedale, l'influencer informa i suoi follower del ricovero in ospedale della moglie

Sono ore di paura quelle che stanno vivendo il celebre influencer Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci. Quest’ultima, infatti, si trova ricoverata in ospedale, come dimostra una foto pubblicata sul profilo Instagram del marito.

brunacci ricoverata

Nella prima story è ritratta l’immagine delle loro mani intrecciate. Subito dopo, Di Vaio confessa ai propri follower del suo tentativo di distrarsi dalla costante preoccupazione provata per le condizioni di salute della moglie Eleonora. Dopo alcune ore, un nuovo scatto fotografico ritrae la coppia teneramente abbracciata, corredata dal seguente commento: “Siamo esausti, ma stiamo bene”.

Il ricovero di Eleronora Brunacci: ancora ignoti i motivi

Al momento, non sono stati ancora resi noti i motivi per i quali è stato necessario procedere al ricovero di Eleonora Brunacci in ospedale.

La notizia è divenuta di dominio pubblico in seguito alle foto postate dal marito sui social. Scatti che si sono limitati a ritrarre la donna allettata in una struttura ospedaliera, non corredati da alcun tipo di spiegazione circa le reali cause del ricovero.

coppia

Un solo piccolo particolare avrebbe reso possibile conoscere il reparto in cui la moglie di Di Vaio sarebbe stata ricoverata: dal braccialetto che la donna ha legato al polso, infatti, si riesce a leggere chirurgia generale.

È probabile che nelle prossime ore possa essere svelato il motivo per il quale è stato necessario procedere col ricovero in ospedale di Eleonora Brunacci.

La storia d’amore di Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora

Il campano Mariano Di Vaio e l’avvocatessa Eleonora Brunacci si sono conosciuti nel 2011 durante una festa organizzata da un amico comune.

Una conoscenza che per il noto influencer, come da lui stesso più volte dichiarato, si è tradotta in un immediato colpo di fulmine. Per la moglie, invece, c’è voluto più tempo per concedere al modello un’opportunità. Esattamente, nove mesi di lungo ed intenso corteggiamento. Una ritrosia quella di Eleonora dovuta ad una precedente relazione finita non bene.

La felice coppia ha celebrato il proprio matrimonio nel 2015. Un’unione benedetta dall’arrivo di ben quattro figli: Nathan Leone, nato nel 2016, Leonardo Liam, nato nel 2018, Filiberto Noah, nato nel 2019 e l’ultima arrivata nel 2022, Mia Annabelle.