Principe Filippo ricoverato in ospedale: ore di apprensione per il marito della Regina Elisabetta Il Principe Filippo è ricoverato in ospedale: il marito della Regina Elisabetta ha 98 anni, sono ancora sconosciute le cause del ricovero

Il Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra, è ricoverato in ospedale: non si conoscono ancora le cause, ma sembra che sia una decisione “precauzionale” dei medici, almeno questo riporta la BBC I sudditi sono ovviamente in apprensione, soprattutto perché resta da capire cosa sia realmente successo al marito della Regina Elisabetta. Da Buckingham Palace non sembrano arrivare notizie preoccupanti dal palazzo si evince che “Il Principe Filippo è in ospedale per un’osservazione e ricovero per una condizione pre-esistente. Si tratta di una misura precauzionale raccomandata dal medico di famiglia reale” Il Duca di Edimburgo si trova ricoverato presso la struttura dell’ospedale di Marylebone il King Edward VII. L’uomo, recentemente si è ritirato dalla vita pubblica, lasciando gli incarichi più impegnativi per passare il tempo libero a Norfolk L’uomo, sembra poter tornare comunque a casa prima della giornata di Natale, nelle prossime ore seguiranno i dettagli della vicenda. Nel frattempo a Norfolk, in treno, è arrivata anche la consorte del Principe. La donna era partita poco prima per trascorrere il Natale a Londra.