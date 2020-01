Principe William e la sua tristezza nei confronti della scelta del Principe Harry: “non potrò più mettergli un braccio attorno alle spalle” Il Principe William pare si sia espresso sulla decisione del fratello Harry di lasciare la famiglia reale. Non è arrabbiato, ma molto rattristito

L’uscita dalla Famiglia Reale di Meghan Markle e il Principe Harry è stata un duro colpo per Buckingham Palace, che come un fulmine a ciel sereno ha appreso la notizia dai media locali. Ad esprimere la sua tristezza per la novità è stato proprio il primo genito di Lady D., il Principe William che si mostra molto rammaricato per il comportamento del fratello più piccolo

Un amico di sua altezza reale, ha fatto sapere quali sono state le prime parole di William, il quale avrebbe dichiarato che ora, che il fratello minore ha scelto di trasferirsi, “non potrà più mettere un braccio intorno alla sua spalla”

Il Duca di Cambridge, che non sarebbe arrabbiato ma rattristato, riferisce che:

“Ho messo le braccia sulle spalle di mio fratello per tutta la vita e non posso più farlo; ora siamo entità separate. Sono triste per questo. Tutto ciò che possiamo fare, e tutto ciò che posso fare, è cercare di supportarli e sperare che arrivi il momento in cui potremo giocare di nuovo nella stessa squadra”

Da chi provenga questa decisione di lasciare la Royal Family non è dato sapersi quel che è certo è che alcuni amici dell’attrice Americana avrebbero riferito al Daily Mail che la colpa è senz’altro di Meghan

“Non c’è da meravigliarsi. Lei ha sempre fatto così. Quando non sostiene più una situazione scappa”, riferiscono le fonti

L’ex consulente di Meghan Markle avrebbe inoltre riferito che: “amava il ruolo di Duchessa ma non le conseguenze, e non aveva mai mostrato interesse rispetto alla vita e alle tradizioni britanniche”