Da qualche ora sta facendo tremendamente discutere il balletto che avrebbe visto come protagonisti John Travolta, Fiorello e Amadeus a Sanremo. Il famoso attore hollywoodiano potrebbe essere accusato di pubblicità occulta. Che cosa sta succedendo?

Fiorello, John Travolta e Amadeus

Scopriamo insieme perché il famoso balletto del Qua Qua potrebbe aver evidenziato delle particolarità che non sono sfuggite ai telespettatori più attenti.

John Travolta a Sanremo: momento cringe per il Festival della canzone italiana

Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo, come sempre condotto dal bravissimo Amadeus. Come in ogni occasione ospiti nazionali e internazionali si recano nell’importantissima città ligure per rendere ancora più speciale questo evento tanto atteso.

Tra questi John Travolta, che per l’appunto ha deliziato i telespettatori con alcuni balletti che avrebbe condiviso con il conduttore e il grandissimo Fiorello. I tre hanno ballato sulle note di colonne sonore fra cui “Grease, Pulp Fiction e La Febbre del Sabato Sera”.

John Travolta

Tutto ha assunto delle sfumature ancora più ironiche quando Fiorello ha definito loro ballo “Il balletto del qua qua”. Inutile dire come tutti siano scoppiati a ridere a seguito della poca grazia mostrata dai due conduttori. Anche John Travolta era visibilmente imbarazzato e forse in altri contesti avrebbe rifiutato un ingaggio simile. Fiorello e Amadeus hanno perfino scherzato sulla questione, dichiarando come dopo questa esibizione tutti e tre avrebbero potuto dire addio alla loro carriera.

Per quale motivo John Travolta è accusato di pubblicità occulta?

In molti si sono chiesti come John Travolta possa aver accettato di partecipare ad una gag simile, in quanto parliamo di un ottimo attore e di un bravissimo ballerino. La risposta sarebbe per molti scontata, in quanto dietro tutto questo potrebbe celarsi il pagamento di uno sponsor.

Si parla di pubblicità occulta in quanto sappiamo che John Travolta è da tempo testimonial di un’azienda che si occupa di produrre scarpe ovvero le U-Power. Pare che la ditta in questione abbia pagato 1 milione di euro alla Rai per presentare il suo prodotto a Sanremo. Tutto questo è stato evidenziato da “Il Corriere” e ripreso anche dalla stessa Selvaggia Lucarelli con un Tweet.

Non so se come dice il Corriere della Sera il cachet di Travolta di un milione di euro sia stato pagato da U-Power, l’azienda di scarpe di cui John è testimonial, ma di sicuro ho notato delle cose. La prima è che in sala, seduto in prima fila, c’era proprio Franco Uzzeni, proprietario di U-Power. Coincidenze?

John Travolta e Amadeus

Ovviamente nulla è stato confermato, anche se in diverse inquadrature le scarpe di John Travolta appaiono ben visibili. Che dire, forse è proprio questo il motivo che ha spinto John Travolta ad esporsi così tanto e a condividere il palco con Amadeus e Fiorello.