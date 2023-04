Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, il cantante ha rivelato una pagina della sua vita che non aveva mai raccontato a nessun altro. Pupo parla dei figli mai nati, per cause naturali e non naturali. Figli che oggi potrebbe avere accanto ed è questo uno dei suoi più grandi rimpianti, non averli mai visti, conosciuti, abbracciati, amati.

Domenica 9 aprile Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In questa occasione, il cantante ha voluto raccontare alcuni momenti di vita privata mai rivelati prima ad anima viva.

Un’intervista senza filtri, nella quale Pupo si è raccontato permettendo ai fan di conoscerlo meglio, anche per alcuni aspetti della vita privata che non aveva mai voluto raccontare in precedenza. Come il rimpianto per i figli che avrebbe potuto avere ma che non sono mai nati.

Per Enzo Ghinazzi il ruolo del genitore è sempre stato molto importante. Sua madre è sempre stata molto presente e gli ha fatto anche da padre, visto che quest’ultimo era assente.

È difficile trovare una frase che esprima il regalo che mi ha fatto la mia mamma, a volte anche senza saperlo, le direi che tutto quello che sono io, nel bene e nel male, è partito dal grande amore che ho provato per lei sempre.

A Silvia Toffanin ha detto in merito alle sue paternità:

Sai qual è il mio più grande dispiacere? Ti voglio dire una cosa che non ho mai detto a nessuno, mai, è non aver visto in faccia i bambini che per cause naturali o anche per cause meno naturali, i miei figli che non sono nati. Oggi li vorrei, non è un discorso cattolico o religioso, ma vorrei averli tutti attorno a me.

Silvia Toffanin ha poi accolto in studio anche Clara, una delle figlie di Pupo.

Il cantante si è molto commosso e ha duettato insieme a lei, durante un’esibizione che è stata seguita da tanti telespettatori sintonizzati da casa, nonostante la domenica di Pasqua.