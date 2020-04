Pupo, quarantena tra moglie e amante, ecco come fa Pupo spiega come sta vivendo la sua quarantena diviso tra la moglie e l'amante e : “Il mio rischio altissimo sono io. Il coronavirus mi fa ridere”

Pupo ha raccontato in un’intervista come sta vivendo la sua quarantena diviso tra moglie e amante. Il cantante ha anche confessato di fare qualche strappo alla regola, andando a passeggiare da solo nel bosco. In molti gli hanno chiesto come riesce a gestire le sue due donne e lui ha raccontato tutto ai suoi fan ecco come fa.

Pupo, in arte Enzo Ghinazzi, è noto per le sue trasgressioni. Il cantante non ha mai nascosto la sua doppia vita, diviso tra la moglie Anna Ghinazzi e l’amante Patricia Abati. Ma se la vita con due donne è già complicata di per sé, la quarantena e le regole imposte dal governo non fanno altro che complicarla ultimamente.

Pupo ha raccontato la sua doppia vita in un’intervista rilasciata a “Diva e Donna”, spiegando come fa a gestire le sue due donne e le figlie:

“Sto con mia moglie Anna, mia figlia Clara e mia mamma Irene nella mia casa di famiglia in Toscana. Patricia sta nella nostra casa di Calenzano, è abbastanza serena e forte. È un donna forte abituata alla solitudine e ad affrontare le cose”.

Non dimentichiamo che Pupo ha affiancato Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip 2020 fino a poco fa e, per lavoro, ha dovuto recarsi a Milano una volta alla settimana. Il cantante ha detto di aver approfittato di questi spostamenti per andare a trovare Patricia Abate e portarle quello che le serviva:

“Andando a Milano una volta alla settimana per lavoro riesco a fare tappa da lei, a portarle la spesa e le medicine di cui ha bisogno. Ho tutti i permessi in regola, ma so bene che c’è il rischio di incappare in qualcuno che si sente investito del ruolo di censore”.

Nell’intervista ha anche affermato di rispettare tutte le norme imposte dal governo italiano ma di concedersi ogni tanto qualche strappo alla regola:

“Se faccio due passi da solo nel bosco non contagio nessuno e non vengo contagiato. Se mi fermano e mi denunciano, li porto in Tribunale fino alla morte”.

Poi Pupo ha voluto raccontare le sue giornate tipo. Ha anche svelato come riesce a gestire la noia e la routine, chiuso in casa:

“La grande sfida per uno come me è combattere la noia, gestire l’attesa. L’antidoto? Non fare niente. Completa apatia. Devi metterti seduto e aspettare che passi. Se non fai così i danni che procurano la noia e l’attesa sono difficili da recuperare”.

Il giornalista gli ha chiesto se teme di essere un soggetto a rischio ma il cantante ha risposto spavaldo:

“Il mio rischio altissimo sono io. Il coronavirus mi fa ridere”.