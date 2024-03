“Qualcosa di pericoloso” Malattia Kate, ora parla il chirurgo: cosa ha dichiarato

Da diverse ore a questa parte non si fa altro che parlare della triste condizione di salute che affligge la povera principessa Kate Middleton. Molte persone hanno deciso di esprimere un punto di vista sulla sua salute, ma solamente gli esperti sembrano avere le carte in tavola per farlo in maniera seria e ponderata.

A tal proposito, un chirurgo di fama internazionale ha deciso di esprimere la propria visione dei fatti sulla patologia che ha colpito la principessa del Galles. Ecco quali sono state le sue parole.

Kate Middleton parla del male che l’ha colpita

Dopo diversi scandali e tanti misteri che non hanno trovato nessuna risoluzione, Kate Middleton ha deciso di mettersi in gioco e parlare in prima persona della sua situazione. Negli ultimi tempi sono stati davvero molti i punti interrogativi che hanno sovrastato la dinastia reale inglese.

Si è parlato di rapimenti, sosia, tradimenti e chi più ne ha più ne metta. La bellissima Kate ha però deciso di metterci la faccia. Dopo un periodo di sparizione dai social, la donna ha realizzato un video per comunicare a tutti quanti di avere un cancro.

Qualche mese fa la principessa del Galles si è sottoposta ad un intervento piuttosto delicato e ora ha annunciato che dovrà sottoporsi a dei cicli di chemioterapia per guarire in maniera definitiva. Per questa ragione non parteciperà ai prossimi impegni pubblici, in quanto è ovvio che siano altre le sue priorità.

Le considerazioni del chirurgo sul caso di Kate Middleton

Diversi medici ed esperti hanno deciso di analizzare il caso di Kate Middleton e della patologia che l’ha colpita all’improvviso. Fra tutti questi è comparso anche un chirurgo italiano specializzato in oncologia, ovvero Marco Antonio Zappa. Ovviamente si tratta di semplici ipotesi, in quanto senza cartelle cliniche alla mano è davvero difficile capire quale sia la verità. A volte quello che a livello endoscopico può rivelarsi come un semplice polipo, risulta essere qualcosa di più pericoloso a seguito della biopsia. Se la principessa dovrà sottoporsi a chemioterapia è molto probabile che anche alcuni linfonodi siano interessati dalla malattia. Non sappiamo dove Kate abbia il tumore, ma potrebbe essere stata operata per un polipo con cellule atipiche che chiudeva l’intestino e che poi si è rivelato essere un adenocarcinoma con linfonodi.

Il chirurgo ha fatto poi sapere che le cause di questa operazione potrebbero essere infinite, in quanto anche la diverticolite potrebbe essere una diagnosi più che valida in questo caso. Sicuramente l’opzione della chemioterapia è stata proposta proprio per limitare il tumore e bloccarlo prima che lo stesso vada ad intaccare le strutture adiacenti. Ad ogni modo, la prevenzione rimane la via migliore, ragione per la quale si spera che Kate Middleton si rimetta nel minor tempo possibile.