Quanti telespettatori ha fatto la seconda serata del Festival di Sanremo

I dati Auditel relativi alla seconda serata del Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, mostrano risultati eccezionali. La serata ha registrato 11.7 milioni di spettatori e un impressionante 64.5% di share, confermandosi come uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.

Il Festival di Sanremo, tradizionalmente uno dei momenti clou della programmazione televisiva italiana, continua a catturare l’attenzione del pubblico. La serata del 12 febbraio ha dimostrato che, nonostante la concorrenza, il format riesce a mantenere alta l’attenzione e ad attrarre un vasto numero di telespettatori. Questi dati non solo superano i risultati della seconda serata del Festival dell’anno scorso, ma rappresentano anche un incremento rispetto a edizioni passate.

Ascolti tv della seconda serata di Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto la partecipazione di 11.6 milioni di spettatori netti, corrispondenti a uno share del 64.5%. Questo risultato è notevole, in quanto segna un incremento rispetto ai 10.3 milioni di spettatori e il 60.1% di share della seconda serata dell’edizione precedente. Inoltre, supera anche i dati storici, come quelli registrati dalla conduzione di Amadeus nel 2023, che aveva ottenuto 10.5 milioni di spettatori e un 62.3% di share.

Analizzando gli ascolti in modo più dettagliato, si nota che Sanremo Start ha attirato 12.008.000 spettatori, pari al 50% di share. Nella prima parte della serata, il numero di telespettatori è salito a 14.437.000, con uno share del 63.22%. Nella seconda parte, il programma ha mantenuto l’attenzione di 7.287.000 spettatori, raggiungendo un share del 66.72%. Questi dati evidenziano non solo il successo della serata, ma anche l’efficacia del format nel coinvolgere il pubblico in diverse fasi dello show.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

In un contesto di ascolti così elevati per il Festival di Sanremo, le altre reti generaliste hanno avuto risultati decisamente inferiori. Canale 5 ha trasmesso il film “Benvenuti al Nord”, che ha registrato 970.000 spettatori e uno share del 4.49%. Su Rai3, il programma “Chi l’ha visto?” ha raccolto un numero simile di spettatori, con 970.000 e un share del 4.62%. Rai2 ha presentato il film “Secret Team 355”, il cui dato esatto di ascolto non è stato fornito, ma che ha ottenuto comunque una percentuale di share significativa. Italia1, invece, ha trasmesso “Independence Day Rigenerazione”, attirando 546.000 spettatori e un share del 2.43%.

Rete 4 ha visto 511.000 spettatori per “Fuori dal coro”, con uno share del 2.79%. Inoltre, la partita di Champions League tra Celtic Glasgow e Bayern Monaco ha attirato un pubblico, anche se i dati specifici non sono stati riportati. Al Nove, il film “Fury” ha registrato ascolti non specificati, ma che si possono supporre inferiori rispetto ai picchi raggiunti da Sanremo. Infine, La7 ha trasmesso “Una giornata particolare – La marcia su Roma”, con 599.000 spettatori e uno share del 2.59%. Questi risultati dimostrano la netta predominanza del Festival di Sanremo nel panorama televisivo della serata.