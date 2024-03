Quanto guadagnava il cast de I Cesaroni? Un’ex della famiglia rivela la cifra esorbitante

Micol Olivieri, volto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Alice Cudicini ne I Cesaroni, ha recentemente acceso i riflettori su di sé non solo per il passato da attrice, bensì anche per la sua nuova carriera da influencer. Nella serie televisiva, andata in onda dal 2006 al 2014, portava in scena un’adolescente alle prese con le prime sfide della sua età.

Dolce e sensibile nell’animo, ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatori, decretando il successo dell’attrice. Eppure, al termine de I Cesaroni, ha preferito abbandonare definitivamente il set. Anziché cercare un posto di rilievo sotto le luci dei riflettori, ha preferito intraprendere altre strade. Una scelta anticonvenzionale, spiegata dalla diretta interessata con l’esigenza di una maggiore libertà e autonomia.

I Cesaroni: i compensi del cast

Quindi, nel 2017 Micol ha aperto il suo profilo Instagram e nel giro di qualche anno ha creato una community vastissima. Capace di captare i gusti del pubblico di rifornimento, ha maturato numeri altissimi, e oggi conta oltre 800.000 follower. L’influencer marketing costituisce la prima attività di Micol, la quale stringe collaborazioni con diverse aziende per la promozione di beni e servizi.

La schiettezza e il stile autentico arrivano dritti al cuore delle persone, proprio come c’era riuscita nei panni di Alice. Sebbene persona e personaggio costituiscano due entità separate, lo spirito scanzonato, gioviale e allegro le accomuna.

In parallelo alla professione del star del web, ha pensato anche di tentare fortuna nelle librerie mediante l’autobiografia Senza filtri, dove racconta l’esperienza di vita e i motivi che l’hanno condotta ad allontanarsi dal precedente mondo.

Nel podcast No Lies ha raccontato di aver guadagnato delle cifre importanti durante il periodo de I Cesaroni, fino a superare i 100.000 euro a stagione. Oggi i compensi sono notevolmente inferiori, salvo rare eccezioni. E poi sui social le entrate sono ottime, perciò niente ripensamenti all’orizzonte!