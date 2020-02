Questa donna è Carolina Holden, ha fatto impazzire gli uomini, era la bomba sexy della TV, oggi e cosi! La riconoscete? l'attrice icona sexy della TV, Carolina Holden, protagonista della serie Tv di Baywatch oggi è cosi! vi raccontiamo la sua storia

Oggi parliamo di bellezza, che si sa, non dura per sempre. La donna nella foto è stata un’icone della sensualità in TV. Ha fatto sognare milioni di uomini, ritenuta la bomba sexy. Le sue curve e la sua fisicità hanno fatto parlare moto di lei.

Un’attrice dalle curve da far perdere la testa. Non si esagera, se diciamo, che una generazione intera, aspettava la messa in onda del telefilm, solo per vederla in tutta la sua bellezza. Nel telefilm, la si trovava sempre in costume. Avete capito di chi stiamo parlando?.

Andiamo nel dettaglio. Le foto scattate, che la ritraggono, sono di pochi giorni fa, è praticamente irriconoscibile. Stiamo guardando una donna di 51 ann. Quindi si capisce, che non possiamo ritrovare la ragazza del telefilm, ma guardarla in queste foto, non ci da nessun ricordo di ciò che era.

Sta camminando con in braccio il suo cagnolino. E’ visibilmente sovrappeso e questa può essere una condizione capibile, per una donna che conduce una vita normale, ma la si trova visibilmente trasandata. L’attrice in questione non è altro che Carolina Holden, protagonista del celebre telefilm di Baywatch.

Certo che in sua discolpa possiamo dire, che la sexy bomba, non ha avuto di certo una vita facile. IL famoso telefilm, ci riporta indietro di 20 anni, e la ricordiamo tutti con il famosissimo costume rosso, da bagnina. Ma va detto, che quello fu il primo e unico successo, che la donna ha avuto. Finita la serie TV Carolina Holden, e tornata nell’anonimato.

Il suo fallimento, l’ha gettata nel periodo più nero della sua vita. Ha avuto problemi di droga e con la giustizia, per possesso di cocaina nel 2001. La donna si racconta in un’intervista rilasciata al Page Six :” Cercare di stare lontana dalla droga è ora parte della mia vita e lo sarà sempre” confessa.