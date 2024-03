“Questa mattina ho avuto…” Paura per Elisabetta Gregoraci, le parole della showgirl allarmano i fan: cosa sta succedendo 

Questi non sono giorni facili per la bella Elisabetta Gregoraci, la quale ha deciso di parlare a cuore aperto con i suoi followers per condividere alcuni momenti della sua vita. Che cosa sta succedendo all’ex moglie di Flavio Briatore?

Elisabetta Gregoraci

A quanto pare qualche familiare della donna non godrebbe di ottima salute. Ecco l’appello della conduttrice tv a tutti coloro che le vogliono bene.

Elisabetta Gregoraci in ansia per la sua famiglia

Elisabetta Gregoraci è una bellissima donna che nel giro di pochi anni ha saputo realizzarsi in diversi ambiti. Non la ricordiamo solamente per essere l’ex moglie di Flavio Briatore, ma anche per i vari ruoli che ha interpretato nel corso degli anni.

Elisabetta Gregoraci

Da sempre è molto attenta al suo rapporto con i followers, motivo per cui condivide con loro tutto quello che riguarda la sua vita giornalmente. A quanto pare però, qualcosa di preoccupante sarebbe accaduto nelle ultime ore e la donna ha deciso di condividere tutto sui social. A sentire le sue parole, la donna avrebbe rivelato come un membro della sua famiglia si sia sentito male generando molte preoccupazioni in tutti.

Le parole di Elisabetta Gregoraci spiazzano i fan

Passeggiando per le vie di Roma, la bellissima Elisabetta ha aperto il suo cuore a tutti i suoi fan e a coloro che la seguono con interesse in ogni momento della vita. Questa mattina ho avuto un risveglio un po’ turbolento a causa di alcune notizie sulle condizioni di salute di un membro della famiglia. Ora tutto sembrerebbe essere apposto. Oggi mi sento romana a passeggiare per queste bellissime vie.

Elisabetta Gregoraci

La donna ha poi aggiunto di aver partecipato ad un’importantissima riunione di lavoro e ha chiesto ai suoi seguaci di incrociare le dita per lei. Molto probabilmente qualcosa di grosso sta bollendo in pentola e qualcuno avrà proposto alla showgirl la conduzione di un nuovo programma.

In attesa di ricevere belle notizie non ci resta che augurare una pronta guarigione al parente della Gregoraci e supportarla in vista della sua nuova carriera lavorativa.