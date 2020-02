Questo Uomo Non si taglia e non si lava i capelli da 40 anni Sakal Dev Tuddu non si lava e non si taglia i capelli da 40 anni, incredibile ma vero

Un uomo non si lava i capelli e non se li taglia da ben quaranta anni. Si incredibile, ma è una storia vera. La sua capigliature e stata intrecciata, continuamente, nel corso del tempo, sempre più lunga e sporca. Il risultato finale ha dell’incredibile.

Una folta chioma, molto voluminosa. Vi state chiedendo se è possibile non lavare e tagliare i capelli per 40 anni? bhe si è possibile. Questa è la storia, di un uomo, di 63 anni di nome Sakal Dev Tuddu, di uno stato orientale di Bihar in India.

Da guinness dei primati, le sue acconciature fanno il giro del mondo. Quando questa storia prende forma, l’uomo aveva 23 anni e per 40 anni non ha più toccato i suoi capelli, che sono cresciuti di ben 2 metri. Perché tale ragione? per motivi estetici, Sakal Dev Tuddu a 23 anni decide di realizzare dei dreadlocks sui capelli, molto più comunemente chiamati “Jatta”.

Nel corse del tempo, le sue motivazioni sono mutate, ed ora la sua spiegazione e passata al divino. L’uomo sostiene, che i suoi capelli, sono una manifestazione di Dio. Ma all’incredibile non c’è mai fine, infatti Sakal Dev Tuddu, dice che ha avuto una rivelazione.

E’ stato proprio Dio a consigliargli di non tagliarli e di dedicarsi alla preparazione di medicine tradizionali. Le realizza in casa, per aiutare la gente vicina a lui a guarire dai malanni. L’uomo, si sente completamente a proprio aggio, con la sua chioma. Anche la sua famiglia appoggia con ardore la sua scelta.

La moglie e i suoi tre figli, la vivono come una condizione assolutamente normale. La sua capigliatura, non passa di certo inosservata, e stato chiamato a diverse trasmissioni televisive, per raccontare la stranezza della sua scelta. E nelle sue interviste, lascia sempre trasparire la profonda convinzione di ciò che fa, senza nessuna intenzione di cambiare idea. Certo è che manca di igiene, che comporta altri risvolti negativi a tutta questa situazione.