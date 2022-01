Rachel Nagy è morta. Aveva solo 37 anni la pianista e vocalist della rock band “The Detroit Cobras”. Non si conoscono ancora le cause del decesso della donna, che si è spenta improvvisamente, come raccontato su Instagram dal chitarrista della band di cui faceva parte. Il mondo della musica è in lutto per la sua scomparsa.

Rachel Nagy era l’apprezzata vocalist e pianista della band “The Detroit Cobras“. Il mondo della musica è in lutto. L’annuncio della sua dipartita è stato fatto dal chitarrista Greg Cartwright su Instagram, che ha dato la triste notizia della morte della donna di 37 anni, improvvisa e al momento inspiegabile.

Siamo profondamente rattristati per la perdita della nostra cara amica e collega di musica Rachel Lee Nagy.

Parole toccanti quelle del chitarrista, che parlano di tutto il dolore per una vita interrotta, che è stata fonte di ispirazione per tutti quanti e che insieme ai Detroit Cobras ha portato la luce del Rock, del Soul e dell’R&B in tutto il mondo.

Più che una semplice interprete, ha incarnato lo spirito della musica stessa e l’ha portata a nuove vette con la sua potenza vocale profondamente toccante. So di non essere solo quando dico di essere stato ispirato dalla sua vitalità, dalla sua feroce intensità e dalla sua vulnerabilità.

Rachel Nagy è morta: mondo della musica in lutto

Rachel Nagy aveva debuttato nel 1994 con i Detrorit Cobras. Quattro anni dopo il primo album della band, “Mink, Rat or Rapid”. E nel 2001 il secondo, “Life, Love and Living”. Nel 2016 la Third Man Records aveva ristampato i primi due album. Sui social l’etichetta ha scritto: