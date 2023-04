Raf, la rivelazione sulla malattia della moglie non è passata inosservata: le parole del cantante

Raf è senza ombra di dubbio uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. Nel corso delle ultime ore il nome del cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni riguardo sua moglie che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Correre della Sera’. Qui il cantante si è messo a nudo, rivelando alcuni retroscena riguardo non solo la sua vita professionale ma anche privata. Nel dettaglio, Raf ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la malattia diagnosticata alla moglie Gabriella Labate.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Abbiamo vissuto cinque anni tremendi. Inutile negare le paure, il senso di precarietà… Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli.

Nel 2018 Gabriella Labate, moglie di Raf, è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico Gemelli a causa di una trombosi alla vena cava. Una volta arrivata in ospedale, però, i medici hanno fatto una drammatica scoperta. Queste sono state le parole con cui la moglie di Raf ha raccontato la terribile esperienza vissuta:

Praticamente mi era cresciuto questo “Alien”, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore.

Oggi Gabriella sta bene e il cantante, sempre al ‘Corriere della Sera’, ha ricordato il primo incontro con l’amore della sua vita. Queste sono state le sue parole:

Ci trovavamo a Saint Vincent, eravamo entrambi giovanissimi. Lei, ballerina e soubrette del Bagaglino, era ospite di un programma musicale della Rai e per me fu un colpo di fulmine. Riconobbi subito il vero amore. Ho vissuto tutti questi anni in maniera naturale e spero di viverne altrettanti con la mia famiglia. Non l’avrei mai immaginato, perché da ragazzo ero piuttosto ribelle; davo preoccupazioni continue ai miei genitori.