Era il 1978 e in Spagna andò in onda un video inedito censurato in Italia di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà se n’è andata a 78 anni dopo aver combattuto contro una brutto male che nell’ultimo periodo l’aveva colpita. Se n’è andata in silenzio. Aveva deciso di tenere nascosta quella sua malattia che la stava logorando e ci è riuscita fino all’ultimo. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio arrivati da colleghi, amici, fan. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare la Carrà con un messaggio:

Fonte: Google

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso, con la sua bravura e la sua simpatia, un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo” – il messaggio del presidente.

Fonte: Google

Raffaella Carrà non era amata soltanto in Italia. Le sue canzoni l’hanno fatta diventare molto popolare anche in Spagna e nei paesi del Sud America, in particolare l’Argentina.

Fonte: Google

Proprio dalla Spagna arriva un video inedito mai visto in Italia senza censura. E’ il 1978 e la tv spagnola la lancia senza censura nella versione iberica di Fantastico con “Hay Que Venir Al Sur” ovvero “Bisogna andare al Sud”. Il suo abito rosso fuoco farà innamorare milioni di spagnoli. La Carrà è stata un personaggio eccentrico. In Italia le sue canzoni sono state molto spesso al centro di polemiche per quei testi che in quegli anni gridavano allo scandalo. Fu la prima a scoprire l’ombelico in televisione e anche in quell’occasione giù polemiche.

Invece in Spagna 43 anni fa non c’erano censure, nemmeno nell’adattamento del testo di “A far l’amore comincia tu” in testa all’Hit parade italiana nel 1976. Un testo che va dritto al punto e che nella cattolicissima argentina venne ammorbidito: invece di “far l’amore” si passò a “fare innamorare”. Questa sera andrà di scena Italia-Spagna come semifinale dell’Europeo. Una gara tra due nazioni latine che hanno amato tanto la Carrà.