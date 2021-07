La dive italiana vive non in una ma ben in due ville eleganti e lussuose

E’ davvero difficile trovare una persona che almeno una volta in vita sua non ha ballato un tuca tuca o sulle note di a far l’amore comincia tu. Questo grazie all’enorme successo di una diva come Raffaella Carrà. Unica, inimitabile, sensazionale e con un talento innato per sfondare sul piccolo schermo. Protagonista indiscussa di tantissimi programmi di varietà, fin da giovane ha sempre fatto scintille ed è stato il sogno proibito di tantissimi ragazzi.

Ancora oggi è un’icona di stile e di tendenze e il suo nome riecheggia entro le mura domestiche degli italiani. Sapete dove vive?

La grande Raffaella vive nella città eterna Roma in uno dei quartieri più esclusivi e alla moda della capitale. Nonostante il successo lei e il suo entourage non amano mai condividere sui social la sua vita privata o particolari interessanti della sua abitazione. Di sicuro si sa che vive in una lussuosa villa molto elegante, ricca di dettagli ricercati e particolari, che fanno ben pensare ad una forte identità, eclettica e versatile, tipica della padrona.

Ma questa non è l’unica villa di lusso appartenente a Raffaella Carrà. La diva ha infatti un’altra casa all’Argentario in Toscana. Anche questa realizzata in modo elegante, lussuosa e con complementi d’arredo esclusivi. Si trova lontano da occhi indiscreti e vicino ad amici come Renato Zero. La villa all’Argentario è usata soprattutto in estate per difendersi dalla calura estiva e trascorrere alcune giornate al fresco. Peccato che sia in una che nell’altra casa non ci sono fotografie che mettano in mostra lo stile.

Raffella Carrà proprio due settimane fa ha festeggiato il suo 78° compleanno, il 18 Giugno. Tantissimi i messaggi d’auguri da parte di colleghi dello spettacolo ma anche di numerosi fan che non vedono l’ora di rivederla magari su un palco. La Carrà nell’ultimo periodo ha un po’ abbandonato le scene rifugiandosi a vita privata.