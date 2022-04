Raffaella Carrà: l’appartamento da 420mq con piscina e campi da tennis è in vendita

Senza alcuna ombra di dubbio, Raffaella Carrà è stata una delle showgirl, attrici e conduttrici più amate all’interno della televisione italiana. L’appartamento di ben 420 mq con piscina, terrazzo e campo da tennis dove viveva la star è in vendita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Raffaella Carrà viveva nel famoso quartiere Vigna Clara- Vigna Stelluti nella capitale. L’abitazione della showgirl, la quale è venuta a mancare il 5 luglio 2021, si trova in via Nemea 21. Precisamente, il suo appartamento fa parte di un comprensorio composto da quindici palazzine di lusso, con pinsa e campi da tennis. Tutti vorrebbero sapere il prezzo ma la trattativa è per ora riservata quindi non ci è dato saperlo.

Di recente, uno dei principale siti immobiliari ha messo in vendità l’appartamento di lusso in trattativa riservata. Tuttavia, attualmente non si conosce il valore della sua casa. Quest’ultima ha una superficie pari a ben 420 mq ed è caratterizzata da balconi e terrazzi. Nel dettaglio, occupa l’intero piano della palazzina ed è caratterizzata da tre accessi indipendenti.

Nel salone c’è una grande zona giorno caratterizzata da diversi salotti, un’ampia cucina e sala da pranzo. Inoltre, l’appartamento ha un ascensore il quale porta ad una stanza adibita a uso lavanderia e stireria.

L’appartamento è costituito da nove camere da letto, nove bagni. Nella camera da letto principale c’è una suite con bagno, la vasca idromassaggio e la sauna. Inoltre, le camere per gli ospiti sono tre, per di più c’è una sala trucco e una palestra.

Tuttavia, nello stesso comprensorio in cui viveva Raffaella Carrà, c’è anche l’appartamento di Gianni Boncopagni, storico fidanzato della celebre attrice. A Roma Nord, vicino alla Chiesa di Santa Chiara, il quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti è una zona famosa per essere frequentata da personaggi celebri all’interno della tv italiana.