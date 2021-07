Gli ultimi giorni di Raffaella Carrà sono stati un ultimo dono ai più bisognosi. La cantante ha infatti fatto delle donazioni fino a qualche settimana prima della tragica scomparsa, a sostenerlo il governatore della Confraternita di Misericordia, Roberto Cerulli.

A raccontare come sono andate le cose è stato proprio lui che ha spiegato che si erano visti a Roma, da un notaio, luogo in cui Raffaella Carrà ha voluto donare la sua palestra di 160 metri quadrati in cui si allenava a Porto Santo Stefano, Grossetto, all’associazione. Il fine è che la Onlus la usi per le iniziative benefiche.

In quell’occasione, la conduttrice e showgirl, si è presentata con occhiali scuri e mascherina ben coprente, non si è mai tolta gli accessori dal volto, come a voler nascondere un segreto.

Siamo rimasti senza parole, come senza parole è rimasto il mondo intero alla notizia della sua scomparsa. Raffaella è sempre stata ‘amica’ della Confraternita, grazie ad un amico in comune: il dottor Renato Tulino. Grazie a lui abbiamo avuto modo di stringere rapporti di amicizia e di collaborazione, tutte finalizzate alla realizzazione di qualcosa di buono e di utile per la collettività.

Nell’ultima donazione la donna non voleva affatto pubblicità, il racconto del presidente è chiaro e nitido:

Arrivammo a qualche settimane fa, a Roma, dal suo notaio. Mi chiamò qualche giorno prima “Roberto, sono Raffaella ho pensato una cosa: vorrei donarvi un mio immobile che ho a Porto S. Stefano. Potrete farci le vostre attività…”. E io ancora senza parole. Tentai di ringraziarla…ma niente: non me lo permetteva.